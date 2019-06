El Ayuntamiento de Madrid suspende unas jornadas solidarias con refugiados aprobadas antes de la llegada del PP

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido una serie de eventos que iban a tener lugar este fin de semana en el espacio vecinal colectivo de La Gasolinera situado en el distrito de Salamanca, entre ellos, unas jornadas organizadas con la ONG Red SOS Refugiados aprobadas antes de la llegada del nuevo alcalde José Luis Martínez-Almeida al consistorio.

Dionisio Paúl Sáez, miembro de Red SOS Refugiados, ha asegurado en declaraciones a eldiario.es que la celebración de la Segunda Jornada Solidaria con las Personas Refugiadas había sido aprobada la semana pasada y que este miércoles 19 de junio se les comunicó la cancelación del evento mediante un email que establecía que "se van a llevar a cabo labores de mantenimiento en esa fecha".

"No entendemos cómo se ha tomado una decisión así, que es puramente política", ha señalado Sáez. "Es una convocatoria solidaria benéfica, cultural. Nos parece un atropello".

Desde la ONG consideran que esta decisión "nada tiene que ver con el bien común o con el desarrollo de las actividades del barrio y el bien del vecindario".

En un comunicado publicado este jueves en su perfil de Facebook, la Asamblea Popular de Guindalera alega "que no han avisado con tiempo suficiente para hacer difusión, a tres días del evento, ni la razón que dan tiene sentido para justificar la cancelación de los permisos ya concedidos, fundamentándose en unas supuestas 'labores de mantenimiento' que en ningún momento califican de urgentes, y que podrían haberse previsto para otro día sin actividad".

Ante "la falta consideración de este 'nuevo ayuntamiento" la Gasolinera –que se define como un proyecto vecinal al aire libre abierto, participativo y divertido, donde construir un barrio social y ecológico– ha convocado una asamblea extraordinaria para este viernes por la tarde.

Desde la cuenta de Twitter de La Gasolinera han comunicado la anulación de estas jornadas y de otros eventos previstos para este fin de semana, como un minicine de verano para este jueves 20 de junio donde se iba a proyectar el documental Refugeless y un concierto de la banda de rock Barrena. "La solidaridad y los derechos humanos no gustan al nuevo ayuntamiento del PP, Vox y Cs", aseguran en el cartel que informa de la cancelación.

La Nueva Junta Municipal ha prohibido la jornada solidaria del sábado.

Ante las cancelaciones de eventos por parte del nuevo consistorio, convocamos una Asamblea Extraordinaria para mañana viernes 21 de junio a las 19h Junto a La @LaGasoli#ApoyamosLaGasolinerapic.twitter.com/0XL2JCk4HD — La Gasolinera (@LaGasoli) 20 de junio de 2019

Las jornadas previstas para el sábado 22 de junio incluían actividades infantiles, una mesa redonda, una paella popular, conciertos, "una jornada con actividades para todas las edades, relacionadas con los refugiados". "Una mezcla de lo lúdico con lo informativo", ha expresado Dionisio Paúl.

Los beneficios obtenidos iban a ser destinados a Red SOS Refugiados, que cuenta con más de 300 grupos y más de 3.000 voluntarios que recogen donativos y material para trabajar en Grecia "ya que no se traen a los refugiados a los que se habían comprometido", ha indicado Paúl Sáez.

Asimismo, ha afirmado que se trata de un evento "que estaba en marcha" en cuya organización llevaban meses trabajando, contactando con grupos y realizando los trámites requeridos para solicitar los permisos a la junta de distrito. Sáenz reitera que "es un trabajo que lleva tiempo" y que "es una actividad totalmente altruista, benéfica y sin ánimo de lucro" que ya contaba "con un permiso del Ayuntamiento", por lo que considera que "se ha hecho con premeditación y a mala fe".

"No es una alternativa real"

Desde el PP en Madrid aseguran a eldiario.es que se ha cancelado un concierto que se iba a celebrar este viernes, además de las jornadas del sábado, "por quejas y porque en el expediente faltaba el visto bueno del área de Medio Ambiente".

El partido asegura que la Gasolinera "no es una zona habilitada" para este tipo de eventos y que "la Junta de Distrito ha llevado denuncias y quejas por los niveles de ruido". Las mismas fuentes explican a eldiario.es que se propuso a los organizadores celebrar la Segunda Jornada Solidaria con las Personas Refugiadas en un lugar alternativo: el parque de Eva Duarte de Perón. Una oferta que, según el PP de Madrid, "los organizadores han aceptado".

Desde Red SOS Refugiados explican que se reunieron con la secretaria de distrito, Susana Sotoca, que les ofreció el parque Eva Duarte donde este jueves se celebró un acto de la mesa de Migración con motivo del Día del Refugiado. Paúl Sáenz asegura que la propuesta "no es una alternativa real" puesto que el parque "no cuenta con las instalaciones" que necesitarían. "Nosotros no disponemos de infraestructuras para adecuar las actividades: no hay espacios, ni agua corriente, ni luz, ni carpa, ni escenario".

La Gasolinera ha afirmado a eldiario.es que el evento no se va a celebrar: "Es mentira, es manifiestamente falso". Coincide con Red SOS Refugiados en que "sin agua, sin luz o pagando el coste del generador, del escenario, etc." no es posible el desarrollo de las actividades previstas.

En respuesta, las redes sociales han lanzado la campaña #ApoyamosLaGasolinera, en solidaridad con este espacio vecinal. Desde su cuenta de Twitter, el anterior concejal presidente de los distritos de Salamanca y Moratalaz, Pablo César Carmona, ha mostrado su apoyo a La Gasolinera y a Red SOS Refugiados.

Ha afirmado que el Partido Popular "empieza fuerte" en la Junta Municipal del Distrito Salamanca "cancelando una jornada de solidaridad con la personas refugiadas".

"Quieren un @madrid racista y xenófobo, tendrán enfrente la solidaridad y los derechos humanos", ha sentenciado.