Ayuso defiende el precio reducido para los apartamentos de lujo de Room Mate: "Cualquier presidente autonómico habría hecho algo similar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves en el Pleno regional su estancia en dos apartamentos de lujo propiedad del empresario hotelero, Kike Sarasola. Ayuso ha asegurado que "cualquier presidente autonómico habría hecho lo mismo" en su lugar.

"Soy un presidente autonómico que ha tenido que gestionar una epidemia y otro presidente autonómico que ha estado en mis misma situación, por ejemplo, el presidente de Cataluña el señor Torra, ha estado unas dependencias que ha puesto la Genialidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena", ha asegurado.

"No sé por qué tengo que ser tratada de manera distinta, porque cualquier otro presidente autonómico en mi situación hubiera hecho algo similar, que es dejar su propiedad para estar confinado en otro sitio. Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días", la lanzado la presidenta a las críticas del portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà que ha lamentado que se hable más de la Comunidad por el escándalo de los apartamentos que por su gestión.

"Decidí voluntariamente confinarme en un lugar donde pudiera a su vez un familiar ayudarme a comer porque estaba en un hotel que no estaba dando servicio, un hotel cerrado al público y en un momento en el que, estando yo contagiada, no podía ni bajar a un supermercado", ha asegurado Ayuso pese a que el propietario del hotel ya ha desmentido que se confinara cuando dio positivo ya que el acuerdo se hizo antes del estado de alarma. La presidenta madrileña además fue dada de alta el 10 de abril y ha decidido continuar en el apartahotel.

La presidenta madrileña también se ha referido al contrato a Room Mate por valor de 565.000 euros que este martes publicó el Portal de contratación y que la Consejería de Políticas Sociales atribuyó a un "error". Ayuso ha defendido que es "lo único raro" del caso y ha anunciado una investigación interna. "Os voy a decir una cosa aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas y por supuesto, para ello abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid".

Ayuso ha defendido que no tiene que dar explicaciones de lo que hace con su vida "y lo que hago yo con mi presupuesto". Sobre todo, ha dicho, "cuando no está cargado el erario público. "Dígale a su jefe y al de Podemos que yo no soy como ellos y ni becas black ni mansiones pagadas por el tesorero de mi partido".