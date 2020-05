Ayuso, sobre un posible repunte tras la desescalada: "Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que "todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches" tras ser preguntada si no temía un posible repunte de contagios por coronavirus por la desescalada. Las palabras de Ayuso recuerdan a otras similares que hizo en marzo el presidente de los EEUU, Donald Trump, cuando comparó el coronavirus con los accidentes de tráfico y afirmó que “no porque ocurran decimos a la gente que no conduzca”.

La dirigente del PP lo ha dicho en una entrevista en Esradio donde ha defendido que "el caos" del que alerta sanidad ya se está produciendo y que hay que reactivar la economía con medidas de protección individual. "El caos ya existe. Cuando el Gobierno dice o esto o el caos, ¿de dónde se cree que venimos? Lo único que el caos está calladito y amordazado en casa", ha criticado la presidenta madrileña.

Ayuso ha vuelto a rechazar así la continuidad del estado de alarma pero, a diferencia de lo que ocurre ahora en su partido, se ha abierto a que siga activo 15 días más con el objetivo de "proteger a los ciudadanos" para que "la salida sea inmediata con las mejores y mayores garantías".

Ayuso ha asegurado que el estado de alarma debe acabar "lo antes posible" pero "con seguridad". La presidenta madrileña cree que el gobierno debe procurar "garantías" como evitar las aglomeraciones, "más flexibilidad para no tener que ir todos a las mismas horas y los mismos sitios", limitar aforos y exigir medidas de autoprotección. El uso de la mascarilla debería ser obligatorio, ha defendido Ayuso.

"Yo entiendo que la decisión del Partido Popular es o ahora o dentro de 15 días para dar un tiempo prudencial al Gobierno", ha señalado Ayuso en una entrevista en esRadio en pleno debate interno en el partido. La dirigente popular ha defendido no obstante que ya hay distintas leyes de Salud Pública de control sanitario para abordar la situación actual.

Contrato de los sanitarios

Isabel Díaz Ayuso también ha rectificado en cuanto a la renovación de los contratos de los sanitarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este martes que renovará hasta diciembre a los 10.000 profesionales sanitarios que el Gobierno regional ha contratado para la crisis sanitaria del coronavirus y a los que vencía el contrato en mayo y junio.

Hace apenas un par de semanas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no se comprometió a garantizar la continuidad de los sanitarios entre las quejas de los sindicatos que recordaban que los contratos terminarían coincidiendo con las vacaciones de los sanitarios, listas de espera incrementadas y el aumento del trabajo para la atención primaria.

Ante un posible repunte de casos por el desconfinamiento, Ayuso ha asegurado de nuevo que Ifema se mantendrá "preparado" por si hay que activarlo por un repunte mientras buscan alternativas. "Tendremos que aprender a convivir con menos libertad pero con la libertad de salir", ha señalado Ayuso.