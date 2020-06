Ayuso dice que se abre "una etapa de incertidumbre" y la oposición le reprocha que no tenga ya un plan ante el fin del estado de alarma

Se abre una "etapa de gran incertidumbre para todos" con el fin del estado de alarma, ha dicho este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. España entrará el lunes 22 de junio en la llamada 'nueva normalidad' con el fin del control por parte del Gobierno central y a la Comunidad de Madrid le ha entrado de golpe el miedo de un posible rebrote ahora que las competencias en el control de la pandemia volverán a las gobiernos regionales.

El Gobierno de Ayuso echa ahora el freno cuando está a punto de asumir íntegramente la gestión. A las puertas del fin del estado de alarma el Ejecutivo autonómico que más ha confrontado con Sanidad – incluso con un recurso en los tribunales – por no aprobar en dos ocasiones su propuesta de avanzar en la desescalada, extrema las precauciones y pide más restricciones pero aún no las ha diseñado.

La oposición ha reprochado precisamente a la presidenta madrileña que no tenga todavía un plan para este nuevo escenario en el que recuperará la mayoría de las competencias. Los partidos han recordado a Ayuso este jueves en el Pleno regional que desde hace más de dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado que el estado de alarma decaería este próximo lunes ya que no buscaría más prórrogas del mismo. La actitud de Ayuso contrasta con el hecho de que su partido, el PP, se había opuesto a las últimas prórrogas.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, –su otro socio de Gobierno– ha afeado a la presidenta madrileña que a "cuatro días" de que se vaya a abrir el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas envíe una carta al presidente del Gobierno. Monasterio le ha pedido que se ponga a "gestionar".

"A partir del 21 de junio tiene usted todas las competencias íntegras. Póngase a gestionar. A cuatro días de abrir Barajas no puede decirme que va a enviar una carta a Sánchez. Tome usted medidas", ha espetado Monasterio a una presidenta que ha preferido no responder. "Una cosa es mandar a personas a fases y otra es abrir todo completamente", decía Ayuso después en una entrevista en Telecinco.

La portavoz de Vox ha trasladado que quería saber cuáles son los planes que está llevando a cabo para estar preparados y más fuertes ante esta crisis que "aún no ha terminado" y le ha pedido que estén "a lo que tienen que estar".

La presidenta madrileña sin embargo no ha querido avanzar qué medidas va a tomar para afrontar la desescalada y ha anunciado que se conocerán este viernes tras un consejo de Gobierno extraordinario. Esta tarde ha mantenido una reunión al respecto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villcís.

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, también le ha reprochado a Ayuso la falta de planificación. "Pone usted más diligencia en criticar los planes del Gobierno de la nación que en cumplir sus responsabilidades", ha criticado Gabilondo en su intervención de este jueves.

"Comprendemos que no es fácil, nunca lo fue. Y la Comunidad aún no tiene dispuestas las acciones para el día después del estado de alarma. Cuidado con los repuntes y con los rebrotes. Anuncia que procederemos con cautela, de modo progresivo y escalonado. De acuerdo, pero no bastará con una recopilación de normas de última hora. Han de conocerse con antelación para asegurar su cumplimiento y adoptarse medidas para afrontarlas bien. Y su Gobierno anda retrasado. Madrid necesita un plan de contingencia ante el COVID-19, claro y flexible", ha defendido Gabilondo.

La presidenta pidió este jueves al Gobierno central que a los turistas que lleguen al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se les exijan una serie de requisitos sanitarios, como la realización de pruebas PCR en origen antes de realizar el viaje. Ayuso remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando una reunión para abordar medidas conjuntas por el fin del estado de alarma después de haber criticado durante toda la pandemia el mando único.