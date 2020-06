La formación a médicos de Madrid para no hospitalizar a ancianos: "Las UCI se van a asignar por años de vida recuperables. Esto es horroroso"

La negativa de recibir ancianos de residencias y de domicilios en los hospitales de Madrid plasmada en varios protocolos de la Consejería de Sanidad llegó a los centros sanitarios. Un vídeo con instrucciones de un jefe médico a su equipo en un hospital de la Comunidad de Madrid explica en qué consistían esas exclusiones. “Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar ”, trasladó este sanitario de hospital Infanta Cristina de Parla a sus compañeros a mediados de marzo, según ha podido averiguar El País.

El vídeo circuló en marzo por redes sociales y por los chats de médicos, según pudo saber eldiario.es, pero hasta ahora no había sido identificado su origen. En el documento audiovisual este médico comunica que los hospitales ya se han denegado los traslados de ancianos, para sorpresa de su equipo, y explica que los enfermos de Covid-19 van a ser los grandes damnificados: “Ya no se está dando tratamiento a los ancianos de residencias", dice el médico. "Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte”, continúa.

El doctor explica también la problemática con las camas de UCI: no había para todos. "Las camas de UCI ya no son de mi hospital, son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar a los que más se beneficien de ello, no por gravedad sino por años de vida recuperables", explicaba a su equipo. "Esto es drástico, esto es horroroso, ojalá no nos hubiera tocado vivirlo", lamentó este doctor. Solo 921 ancianos de más de 70 años han sido ingresados en las UCI desde el 1 de marzo, según reconoció la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace una semana.

“Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar”, insistía. El doctor explica a su equipo que por la falta de equipos de protección deben empezar a reutilizar los que están utilizando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que se tratase de instrucciones. "Esto no eran instrucciones sino una sesión interna entre médicos para analizar todos los escenarios posibles de pandemia", ha dicho Ayuso en su cuenta de Twitter sobre el vídeo. "Después de lo vivido, de los momentos tan duros afrontados, los hospitales de Madrid tienen que defenderse de filtraciones y bulos", ha insistido.

La Comunidad de Madrid no trasladó a ningún paciente a hospitales de otras autonomías durante marzo y abril, Así lo ha asegurado este jueves Ayuso durante el pleno de control a su Gobierno celebrado en la Asamblea de Madrid. "Teníamos infraestructuras como Ifema y gracias a ellas no necesitamos hacer ningún traslado”, ha dicho la dirigente del PP en respuesta a una pregunta de Rocío Monasterio, de Vox.

Ayuso niega el colapso

La Consejería de Sanidad ha enviado un comunicado en el que asegura que el vídeo es una sesión clínica de un internista del Hospital de Parla previa al pico de la epidemia. En concreto, es una sesión interna de simulación de escenario de catástrofe al inicio de la pandemia, el día 18 de marzo. "En esa sesión se simulaban las distintas posibilidades que podían ocurrir y diferentes formas de actuar según el escenario de inicio de la pandemia. Como simulación que era no estaba sujeta a ningún protocolo ni directriz especifica".

En esa fecha, varios hospitales de Madrid ya denunciaban de que estaban colapsados: en Alcalá de Henares, en Leganés, Fuenlabrada, 12 de Octubre, Puerta de Hierro, La Paz... "Estamos en una situación dramática. En urgencias había este miércoles 200 personas a las que no se podía atender. La gente llorando", relató a eldiario.es un facultativo con mucha experiencia en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se repetía el calificativo: "Es dramático, hay pacientes hasta en las camillas de las consultas".

Pero mientras circulaba este vídeo entre los chats de los médicos y los sanitarios de los hospitales alarmaban del colapso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concedió varias entrevistas en las que negó que tal colapso de la sanidad madrileña se estuviera produciendo. Ayuso contó al Financial Times al 24 de marzo que Madrid "pronto" estaría en disposición de ofrecer ayuda a otros territorios. Lo decía Ayuso pese a ser la presidenta de la región más castigada por la pandemia que registraba diariamente un tercio de los contagiados y los fallecidos de todo el país.

Esas declaraciones al diario económico tuvieron lugar la misma semana en que la Consejería de Sanidad envió a todos los hospitales públicos y residencias de Madrid los protocolos de exclusión para evitar el traslado de ancianos y personas con discapacidad a los centros sanitarios. Entonces, esa información aún no se conocía oficialmente –familiares y residencias ya lo denunciaban– y Ayuso negaba en su gira por los medios –igual que hizo durante los siguientes dos meses– que la sanidad hubiera colapsado como advertían alarmados los profesionales médicos.

"La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos", dijo la dirigente del PP el 21 de marzo en una entrevista en 13TV. Pero la información a la que Ayuso llamaba "bulos" venía directamente de los hospitales. El 20 de marzo dos centros públicos de la Comunidad de Madrid hicieron un llamamiento desesperado de ayuda. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de la COVID-19 saturó por completo el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, y el Severo Ochoa. Ambos colgaban el cartel de completo y alertaban de que no podían asumir más pacientes en lasurgencias.

En cuestión de días esa saturación se extendió al resto de hospitales de la red hasta el punto de que los médicos intensivistas tuvieron que organizarse a través de chats para hacer recuento de camas y realizar traslados de pacientes entre unos centros y otros ante la falta de habitaciones. "Tenemos listas de espera en las UCI, eso sin contar a los que ya descartamos", decía entonces una médico del Gregorio Marañón a eldiario.es.