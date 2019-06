Gabilondo, a Errejón tras reunirse con Ciudadanos: "Todo va como parece, es decir, mal".

El PSOE se ha reunido este jueves por primera vez con Ciudadanos tras el 26M. A la salida del encuentro, el candidato Ángel Gabilondo se ha cruzado con el aspirante de Más Madrid, Inigo Errejón, en los pasillos de la Asamblea. "Todo va como parece, es decir, mal", le ha dicho el socialista. Errejón ha acudido a Vallecas para recoger su acta de diputado, junto al resto de su grupo parlamentario, formado por 20 diputados.

En declaraciones a la prensa, el candidato de Más Madrid ha informado de que este viernes se reunirá formalmente con Gabilondo y le pedirá una mesa de negociación a tres con Ciudadanos para "evitar que Vox tenga la llave". "Vamos a ofrecer hasta el último momento un acuerdo. Es una mayoría que nos permite no retroceder. No es inevitable que se mantenga al frente del gobierno el PP de la corrupción", ha avanzado.

Minutos después, Ignacio Aguado ha rechazado de nuevo esa posibilidad. "Hemos transmitido a Gabilondo que la mejor manera de que el PP siga progresando es que el PSOE esté cuatro años más en la oposición", ha confirmado en una rueda de prensa tras un encuentro de poco más de media hora con los socialistas al que Ciudadanos ha accedido por "cortesía parlamentaria". "No compartimos sus guiños al separatismo, que los que quieren liquidar nuestro país sean los socios preferentes del psoe. Por estas razones le he trasladado nuestra voluntad de avanzar nuestras negociaciones con el PP y formar un gobierno de centro liberal", ha insistido Aguado.

Gabilondo le ha respondido, en otra rueda de prensa, que no tiene "necesidad de calificar o descalificar" a nadie. "Ellos entienden que la estrategia para regenerar es entrar en el Gobierno pero nosotros creemos que la adecuada, la que responde a los votos que hemos obtenido es cambiar el gobierno del PP". El candidato socialista asegura, pese a que el "mensaje ha sido claro", que "las puertas están abiertas". "No las cerraremos de aquí al día 11. Y sin pensaran que en algún momento hay que reunirse, estamos encantados de formar un grupo de trabajo porque nosotros no excluimos".

El PSOE se postula para presidir la Asamblea

El próximo martes se constituye la Mesa de la Asamblea de Madrid y se elegirá al presidente o presidenta de la institución. Ciudadanos ha reiterado que pedirá este puesto en su negociación con el PP pero el PSOE también aspira a él por ser el partido más votado. Gabilondo ha avanzado que su grupo tratará de lograr la mayoría suficiente para ocupar la presidencia. "Vamos a postularnos y habrá que ver quién lo hace y qué apoyos tienen cada uno. Pero hay que recordar que PP y Ciudadanos no tienen mayoría para poner un presidente en la Asamblea y que solo se lograría si Vox participa en el proceso", ha señalado el candidato.

Por su parte, Aguado evita de nuevo confirmar que negociará con la formación de extrema derecha para lograr la presidencia de la Cámara. "No hemos decidido el sentido de nuestras votaciones. Tenemos que ver qué es lo mejor para la Mesa", ha indicado el candidato.

Según el PSOE, aún no se han producido conversaciones con PP y Ciudadanos para un acuerdo en la institución, como ocurrió en la pasada legislatura. "No parecen estar en esa tesitura. Hay que lograr mayorías para esos puestos y es un sudoku muy complicado", admite Gabilondo, que no ha respondido sobre si entre sus planes está ceder un puesto de la Mesa a Más Madrid. Inigo Errejón tampoco ha explicitado esta cuestión: "El reparto tendrá que ser proporcional y se respetará la proporcionalidad".