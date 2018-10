Sin solución para los menores hacinados en Hortaleza: Garrido descarta trasladarlos al Palacio Valdés

La Comunidad de Madrid ha descartado utilizar el Palacio Valdés, en Tres Cantos, para acoger a menores extranjeros no acompañados del "sobreocupado" Centro de Primera Acogida de Hortaleza, al no contar con las condiciones adecuadas, entre ellas por carecer de calefacción. En declaraciones a los medios tras un acto en la Real Casa de Correos, el presidente Ángel Garrido ha justificado que "no es posible utilizarlo" en estos momentos y ha explicado que la Consejería de Políticas Sociales y Familia está buscando "plazas a través de distintas entidades". Además, acoger a los menores obligaría, según el Gobierno, a acometer unas obras que tardarían en ejecutarse al menos tres meses.

Garrido ha vuelto a agradecer el Ayuntamiento de Madrid, titular del inmueble, el ofrecimiento para su uso, destacando lo importante de "la colaboración entre administraciones". Las vía de actuación a partir de ahora pasará, según sus declaraciones, por no concentrar a los menores en los mismos espacios y por, a pesar "del interés político e informativo" no anunciar a qué municipios irán.

La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha justificado que el Palacio Valdés "no era una solución para solventar la situación en primera instancia". Según sus declaraciones, han sido técnicos de la Comunidad de Madrid los que han determinado que el edificio "necesitaba una obra que al menos, según los técnicos, supondría tres meses de demora para que esos menores accedieran".

"Entonces estamos trabajando desde el minuto uno de la mano de entidades especializadas", ha señalado Moreno, quien ha recordado que ya han contratado casi cien plazas con diferentes entidades. "Se está haciendo la derivación desde el centro de Hortaleza a los distintos pisos y recursos que tienen las distintas entidades con las que hemos encontrado", ha insistido, para añadir que quieren dar una solución "con la mayor brevedad posible".

Moreno, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración del nuevo Centro de Neurorehabilitación de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid, ha recordado que este mismo lunes tienen pendiente una reunión con el Ministerio de Sanidad para aclarar el aspecto de la financiación. "Aún no nos han llamado para concretar hora, pero esperamos que el Gobierno de España reconozca la situación que hay en Madrid", ha admitido la consejera, quien ha recordado que son 40 millones de euros los que se han destinado para apoyar a las comunidades autónomas que están afrontando este "fenómeno migratorio".

En este sentido, ha reiterado que espera que la Comunidad de Madrid "reciba lo que le corresponde, como el resto" y ha destacado que, según sus cálculos, acoger a los MENAS en la Comunidad –los que ya tenían más los que se han sumado en los últimos meses–, costaría 17 millones de euros.