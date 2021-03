La 'tarjeta black' de una alto cargo de Almeida: 11.000 euros en chiringuitos y muebles a cargo del Colegio de Ingenieros

La directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Lola Ortiz Sánchez, cargó 10.768,83 euros en gastos irregulares en la tarjeta de crédito que tiene como decana del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en Madrid. Una auditoría externa encargada por la institución revela que Ortiz pagó con esta tarjeta en chiringuitos de playa de Almería y Cádiz, en tiendas de decoración como Zara Home y Maisons du Monde, en Decathlon o en un ultramarinos donde se gastó 180 euros. Los cargos sospechosos, recogidos en un informe de auditoría al que ha tenido acceso elDiario.es, suponen el 78% de los realizados por la decana en el año 2020.

Según las conclusiones de la auditoría, en "las fechas y lugares" en los que se ha identificado un "presunto uso irregular de la tarjeta de crédito" del Colegio no "existía actividad colegial que lo justifique", aunque no se ha podido cotejar este extremo con su agenda ante la imposibilidad de acceder a ella. El informe también indica que "no consta" que las adquisiciones en establecimientos de decoración "hayan sido utilizados en las instalaciones de la Demarcación", esto es, en la sede del Colegio de Ingenieros de Madrid.

Más de 1.100 euros en restaurantes de la playa

El informe elaborado por la empresa auditora desglosa uno a uno los pagos realizados por Ortiz con la tarjeta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Muchos de ellos no están justificados con facturas. La decana cargó en la cuenta más de 1.100 euros entre finales de julio y el mes de agosto en concepto de comidas y cenas en chiringuitos y restaurantes: por ejemplo, 140 euros el 8 de agosto en el Restaurante Club Mediterráneo de Málaga, otros 124 cinco días antes en el restaurante Dos Mares de Cádiz, 119 más en LaLoma Chiringuito de Sancti Petri el 5 de agosto y 94 euros en el chiringuito La Barraca. Este último pago se hizo a las 00.05 de la madrugada.

El gasto más cuantioso, sin embargo, se realizó en la tienda de decoración Maison du Monde en los días previos a la Nochebuena. Ortiz cargó en la tarjeta del Colegio una compra de 520 euros y otra, solo un día después, de 94,96. Unas semanas antes tiró de la misma tarjeta para pagar 104 euros en Zara Home. Antes de las vacaciones navideñas, la decana utilizó la tarjeta para pagar ocho test de antígenos: tres el día 15 diciembre, cuatro el 21 y uno más el 26.

En los movimientos de la cuenta también figuran compras en un Decathlon de Almería (168 euros), en el Corte Inglés de Pozuelo (239) y en la tienda de Ultramarinos Quintín, donde se gastó 180 euros. La tarjeta se utilizó asimismo para pagar helados artesanos en enero, alquilar patinetes eléctricos los fines de semana, comprar un videojuego de la Play Station (59,99) y pagar taxis los fines de semana. Los auditores llaman la atención sobre la compra de un iPad, con un importe de 1.049 euros, a principios de año. "Requeriría autorización", anota el informe.

Ortiz se justifica: "No hay normativa de uso de la tarjeta"

La cúpula de ese organismo conoce la situación y pidió hace una semana a Lola Ortiz a través de una carta entregada en mano y firmada por el presidente de la institución, Miguel Ángel Carrillo, que justificara los movimientos de la tarjeta a su nombre y que devolviera "aquellos importantes que se deban a errores en el uso". La decana debe aclarar estos pagos y reembolsar todo el dinero que haya cargado irregularmente a esta cuenta antes del 25 de marzo. "Lamento esta situación", escribe Carrillo para despedir la carta, a la ha también ha tenido acceso este medio.

Ortiz asegura en conversación con elDiario.es que por ahora se trata de una comunicación "preliminar" a la que tiene que contestar en un "proceso normal de auditoría que se realiza todos los años". La decana cree que el auditor "parte de una premisa falsa" porque dice que considera que esos gastos tenían que darse en el horario que tiene fijado en la demarcación, pero que su actividad colegial se desarrolla en su tiempo libre, cuando termina de trabajar para el Ayuntamiento.

Alega también que “es una tarjeta para actividades colegiales, no hay normativa ni protocolo sobre su uso”, por lo que no hay "ninguna ilegalidad". Dice que justificará los gastos y que en aquellos en los que haya "algún error", devolverá el dinero: "No tengo intención de usar la tarjeta de forma que no sea correcta". A preguntas de elDiario.es, admite que las compras en decoración pueden ser "un error" y que desde luego lo es la adquisición del juego de PlayStation. Sobre los gastos en restaurantes y chiringuitos de Málaga y Cádiz, asegura que se trata de pagos por su actividad colegial, porque hay "colegiados en todas partes de España". Su gasto (casi 11.000 euros), justifica, no está por encima de lo que gastan otros decanos del Colegio.

Lola Ortiz fue fichada al inicio de mandato por el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Ortiz ganó las elecciones a la Demarcación de Madrid en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos un año antes, en abril de 2018, convirtiéndose en la primera mujer decana en las 18 juntas rectoras que la institución tiene distribuidas en España. Se incorporó como alto cargo a la corporación de José Luis Martínez-Almeida en agosto de 2019 procedente de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Antes había estado en el equipo de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda como subdirectora general de Desarrollo Urbano. Su sueldo actual asciende a 92.967,12 euros brutos al año.