La jueza archiva el caso de Tranvía de Parla y asegura que los sobrecostes fueron por “interés público”

El juzgado de instrucción número 5 de Parla ha archivado la investigación abierta en 2014 al Ayuntamiento de esta localidad madrileña por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el sobrecoste en las obras del llamado tranvía de Parla, la obra estrella del exalcalde socialista Tomás Gómez y cuya investigación judicial acabó con su carrera política. La jueza dice que "no hay indicios suficientes sobre los que poder sustentar de forma racional la denuncia formulada" por la fiscalía del Tribunal de Cuentas, informa la Cadena Ser.

Sobre el delito de prevaricación, rechaza que haya habido una "actuación arbitraria" porque "a efectos de encajar en el ámbito penal, no cabe calificar de arbitraria la actuación de quienes aprueban unas modificaciones del proyecto de construcción que están permitidas en el pliego y que obedecen a razones de interés público". Son, por tanto, "modificaciones permisibles, avaladas por informes técnicos que reconocen el interés público".

La jueza también ha investigado posibles vínculos de los responsables públicos del ayuntamiento de Parla con las empresas adjudicatarias y subraya que no se ha encontrado ninguno. "No ha resultado", según el auto de archivo, "vínculo alguno ni justificación de enriquecimiento o apoderamiento de dinero público en perjuicio de tercero, tratándose de pagos realizados por obras ejecutadas a empresas ajenas a los integrantes de las juntas de gobierno local", por lo que no hay delito de malversación de caudales públicos

La adjudicación de las obras para la construcción del tranvía se hizo por 93 millones de euros más IVA. Ese coste aumentó hasta los 142 millones y, con los intereses, supuso a las arcas públicas un total de 256 millones.