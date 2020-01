La Justicia anula el acuerdo de Carmena con los sindicatos para subir el salario a los funcionarios municipales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta que cuando se suscribió el acuerdo con los sindicatos, en 2017, "no existía la posibilidad de dichos incrementos" La sentencia concluye que la actuación administrativa excede la subida permitida en los Presupuestos Generales del Estado de aquel año El Gobierno de Martínez-Almeida ya ha mantenido la primera reunión con los agentes sociales tras el fallo pero aún no confirma si lo recurrirá o no