Mónica García repasa la gestión "inepta" de Ayuso que responde que las políticas de Más Madrid "promueven la muerte"

Un Pleno más en la Asamblea de Madrid. Y la ruptura entre las fuerzas de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y la derecha (PP y Vox) son cada vez más irreconciliables. El acuerdo de presupuestos alcanzado este martes entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la formación de extrema derecha incluye una cláusula por la que tanto PP como Vox se comprometen a no aceptar ninguna de las enmiendas totales o parciales de los partidos progresistas. La política de bloques sin posibilidad de diálogo por parte de la derecha se plasmaba en un papel. Ya no importan los matices.

Este jueves, el Pleno de la Asamblea de Madrid debate las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. De acuerdo al pacto alcanzado, decaerán. Pero antes, las discrepancias entre uno y otro lado quedaban de nuevo claras con la sesión de control. El encontronazo más duro, de nuevo entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha acusado a la dirigente del PP de hacer una gestión "sectaria" e "inepta" tras hacer un repaso de los primeros meses de gobierno tras las elecciones del 4 de mayo. Ayuso ha respondido que Más Madrid hace "la nada" y sus políticas solo "promueven la muerte".

Antes, García ha criticado las ayudas a la natalidad que finalmente se han quedado en un importe "seis veces" menor al anuncio, que en julio perpetrase "su asalto a Telemadrid" y le montase "un chiringuito" al director de la Oficina del Español, Toni Cantó, y que en agosto planificase el cierre de "decenas de centros de salud". Ahora también el despido de sanitarios con contratos Covid cuando termine el invierno.

La portavoz de Más Madrid también ha censurado el "cordón sanitario" de PP y Vox a las enmiendas que presentan "un millón y medio de madrileños", en referencia al acuerdo de ambas formaciones.

"Mire señora Ayuso, se lo diga seriamente: están ustedes enfermos de sectarismo no solo porque van a rechazar sin mirar un centro de salud en Las Tablas, un instituto en Parla o una fábrica de automoción en el sur, sino porque no se dan cuenta del absoluto ridículo antidemocrático que van a hacer si, por ejemplo, nosotros presentamos una enmienda a sus 9 millones de cuidados paliativos y a superamos y ustedes votan en contra", ha señalado. "No es que sean sectarios, es que son profundamente ineptos", ha concluído García.

La respuesta de Ayuso también ha subido los decibelios. "Si quiere que haga una revisión sectaria de lo que ha sido su trabajo se puede resumir en la nada", ha comenzado. "Están promoviendo que la gente trabaje cuatro días, cosa que me parece un exceso teniendo en cuenta que ustedes nos han creado un puesto de trabajo en su vida y jamás han emitido una sola receta para decirnos cómo".

Ayuso ha criticado que tenga un líder (Íñigo Errejón) que es una persona que "sin hacer nada cobraba una 'beca black' en Málaga" y que García no hiciera nada más que "permitir que los liberados sindicales", sus "amiguetes", arrimasen "el hombro durante la pandemia" así como tampoco hiciera "nada por el "hospital de pandemias más importantes del mundo". "¿Qué han hecho ustedes por la Sanidad pública? Promover los porros entre los jóvenes como la única solución. Eso es la nada", ha insistido.

"Sus políticas son las que siempre promueven la muerte, las nuestras la vida", ha lanzado Ayuso a la líder de la oposición.