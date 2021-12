Los presupuestos de Almeida dejan a los artistas madrileños sin apenas ayudas

A finales de septiembre de 2019, el área de Cultura de la capital, dirigida por Andrea Levy, anunció una línea de ayudas directas a artistas (no a compañías) heredada del último ejercicio de la exalcaldesa Manuela Carmena. Podían haber salido mucho antes, pero se anunciaron entonces. Aquellas subvenciones fueron las últimas que concedió el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida a los creadores que viven en Madrid.

La cultura ayudó a los hogares en la pandemia y nadie ayudó a la cultura

En 2020, el área que dirige Levy decidió que ampliaría el plazo de convocatoria porque, según explican desde Cultura, ese año los artistas no podían hacer nada por la pandemia.

¿Qué ha pasado en 2021? Siguen sin salir, a falta de un mes para que termine el año. Podrían haberlas publicado desde julio, pero no ha sido así. Además, según los Presupuestos del Ayuntamiento, el año que viene los creadores recibirán menos de la mitad del dinero en ayudas de lo que recibieron con las cuentas de Carmena y en 2019. Los 1,3 millones de euros destinados a ayudar a los artistas madrileños se quedarán en 646.700 euros a repartir en dos años.

"Como los proyectos de 2020 no pudieron realizarse por la pandemia, se hizo una resolución ampliando el plazo de ejecución de las ayudas a creación contemporánea y movilidad hasta el verano de 2021", indica a este periódico el área de Cultura, aunque las subvenciones específicas a artistas no se han convocado. Desde el departamento aseguran que han elevado el presupuesto para las ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional hasta los 6.144.000 euros. Sin embargo, en el detalle de las cuentas de 2022 se puede comprobar que la reserva para las ayudas directas a los artistas es la cantidad mencionada, 646.700 euros.

Desmantelar el tejido cultural

Este periódico ha preguntado a la Asociación Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) y denuncian una situación de desamparo durante estos dos años. La artista Nieves Correa forma parte de la junta directiva de esta asociación y dice que la política cultural "ha cambiado de una manera brutal" para los creadores desde la llegada del equipo de Levy.

"Peor que ahora no hemos estado nunca, ni con Ana Botella. Han decidido hacer crecer la partida en el entretenimiento y en los espectáculos de inmersión, tipo Goya en el Teatro Fernán Gómez. Los artistas no les interesamos nada, les estorbamos", cuenta. En su opinión, interesan más los turistas que los artistas y el turismo que la creación. "Están liquidando, poco a poco, el tejido artístico", añade Correa.

Si comparamos las partidas de los últimos Presupuestos de Manuela Carmena con las del año que viene de Martínez-Almeida, las diferencias en el reparto son significativas. Las subvenciones culturales a empresas privadas con Carmena se quedaron en 2.648.000 euros, pero con Martínez-Almeida escalan a 3.885.776 euros (un 46,7% más). Y en las mencionadas ayudas dirigidas a los artistas individuales (no compañías ni empresas de espectáculos), con Carmena tuvieron 1.360.000 euros y con Martínez-Almeida tendrán 646.700 euros (un recorte del 52,4%). En las transferencias a instituciones sin fines lucrativos las cifras son similares: 2.569.000 euros en los de la alcaldesa, 2.241.524 en los próximos. En el total de las ayudas a la creación contemporánea, se ha pasado de 8.455.318 euros (firmados en el decreto de mayo 2019) a los 6.144.000 euros.

La oposición de Más Madrid no encuentra motivo para no haber convocado las ayudas ni en 2020 y en 2021. La ayuda puede ser bianual y que la subvención cubra dos años de trabajo de los artistas, pero la convocatoria de las ayudas puede ser anual. "Así lo preveía el Plan Estratégico 2019-2021 de mayo de 2019. Es una decisión del Área de Cultura no convocarlas ni en 2020 ni en 2021", indica Pilar Perea, concejala de la formación. El departamento de Levy asegura que anunciarán una partida en "los próximos meses", aunque queda poco más de un mes para despedir este año.

"Lo que Almeida y Levy hicieron durante el COVID no tiene nombre: no crearon ayudas nuevas, simplemente usaron unas que tenían previstas y las cambiaron de nombre. ¡Eran las mismas y reducidas!", sostiene Francisco Brives acerca de la subvención que recibió del Ayuntamiento para gestionar el Museo Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar. El codirector del centro explica que a este centro de artes de vanguardia, experimentación y creación le concedieron una ayuda bianual de 35.000 euros para gestionar el espacio. Aunque no es una ayuda directa a artistas. "Nuestro presupuesto de gastos anuales es de 182.000 euros. Ya me dirás qué hago yo con una ayuda de 17.500 euros al año. Es una limosna. Quieren desmantelar el tejido cultural, porque al entretenimiento sí lo apoyan pero no a los artistas", cuenta Brives.

Un estorbo

En ese sentido, cuenta el artista Rafael Peñalver que "en estos momentos cualquier ciudad es más sostenible para uno de nosotros que Madrid". Y se refiere a Cuenca, Bilbao o Donostia. "Tienen muchas más ayudas de todo tipo. El peor sitio para ser artista es Madrid, no hay duda. Nos van a destrozar", indica el creador, que para mantener a su familia se hizo inspector de tributos en la administración local. Lamenta la descapitalización de talento en la ciudad y que se favorezca a las galerías antes que a ellos. "Hay unos 24.000 artistas en España y que estén permanentemente dados de alta como autónomos no pasan del 16%. Solo ese porcentaje puede solicitar esas ayudas del Ayuntamiento", indica el portavoz de la asociación Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM).