La sede de Podemos e IU en San Lorenzo de El Escorial aparece vandalizada con pintadas nazis: “Fuera de aquí”

Podemos e Izquierda Unida han denunciado diversas pintadas nazis perpetradas en la sede conjunta que ambos partidos comparten en San Lorenzo de El Escorial, localidad de la sierra de Madrid. Las imágenes difundidas por estas formaciones en Twitter reflejan una esvástica pintada en la entrada de la sede con el mensaje “Fuera de aquí ya” y pintadas también en los carteles de los candidatos en El Escorial y San Lorenzo.

Desde Izquierda Unida queremos denunciar el ataque que ha sufrido nuestra sede en el día de hoy. Denunciaremos los actos para que no queden impunes. No Pasarán ✊🔻 pic.twitter.com/8zcZl4VRjq — IU_ElEscorial (@IU_Elescorial) 29 de abril de 2023

Otra de las pintadas con la que ha sido vandalizada la sede de ambas formaciones de izquierdas afirma: “Responsables de violadores en nuestras calles”. El ataque fue perpetrado el pasado 29 de abril, según denunciaron ambos partidos en Twitter. “Denunciaremos los actos para que no queden impunes. No Pasarán”, explicaba IU. “Los ”camisas pardas“ no cesan. Asesinan democracia y libertades. O los paramos ahora, o nos vemos como en la Europa de 1939”, denunciaba Mercedes Pérez, diputada nacional del partido de Ione Belarra.

Vandalizada la sede conjunta de @PODEMOS @IzquierdaUnida de EL ESCORIAL Y SAN LORENZO.



La firma de los canallas es clara: La esvástica.

Los "camisas pardas" no cesan. Asesinan democracia y libertades.



O los paramos ahora, o nos vemos como en la Europa d 1939.#NiUnPasoAtras pic.twitter.com/JDF5I0fEOW — 💜Mercedes Pérez Merino (@mercedes18601) 29 de abril de 2023

Las pintadas llegaron un día después de que ambas formaciones presentaran sus candidaturas conjuntas para ambos municipios en las próximas elecciones del 28 de mayo. Unidas San Lorenzo será la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde mientras que Unidas El Escorial, que actualmente tiene tres concejales, será la lista en el otro municipio. La presentación fue realizada en el mismo local vandalizado unas pocas horas después.