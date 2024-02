Viagra natural: 7 alternativas naturales eficaces a la viagra

Muchos hombres buscan una solución al problema de disfunción eréctil ya sea de forma ocasional o de una manera más habitual. Más de una vez habrás visto en la farmacia o en otros lugares algún producto que ofrezca una “mejora” masculina para tratar este problema. Aquí nos ocuparemos de los suplementos y nuevas alternativas que ofrecen una “viagra natural”

La solución más conocida es la Viagra tradicional pero, algunos suplementos podrían servir para mejorar los síntomas de este problema. Si busca la mejor alternativa natural a la Viagra, le recomendamos Performer 8, un potente potenciador masculino.

¿Qué es la viagra natural?

La “viagra natural” se refiere a productos o sustancias que se promocionan con la capacidad de mejorar la función sexual o tratar la disfunción eréctil de manera similar a como lo hace el Viagra (sildenafil), pero que provienen de fuentes naturales en lugar de ser fármacos sintéticos. Estos productos pueden incluir hierbas, suplementos, alimentos y otros remedios naturales.

Existen varios productos naturales conocidos por sus beneficios potenciales en la salud sexual. El ginseng rojo coreano es apreciado por sus propiedades que pueden mejorar la función sexual. Por otro lado, la L-arginina es un aminoácido utilizado por el cuerpo para hacer óxido nítrico, lo cual ayuda a facilitar las erecciones. La maca, originaria de Perú, se usa tradicionalmente para aumentar la energía, la resistencia y la libido.

También está el Tribulus terrestris, una planta a menudo asociada con el aumento de la libido, aunque los estudios científicos al respecto son inconsistentes. El Ginkgo biloba es otro ejemplo; se dice que mejora la circulación sanguínea y puede ser útil para tratar la disfunción eréctil. El zinc es un mineral crucial para producir testosterona, y su falta puede resultar en una libido reducida.

7 alternativas naturales a la Viagra

La viagra de receta puede tener muchos inconvenientes. Así que, si después de consultar a tu médico, ir al psicólogo y haber probado varios tratamientos quieres intentar algo distinto, existen algunas pastillas para la erección y hierbas que funcionan como su homólogo. Éstos pueden funcionar como una alternativa natural a la viagra sin necesidad de receta ni de tomar químicos.

Recuerda informar a tu médico para que te asesore sobre cuál es el producto más adecuado para ti y las dosis más convenientes. Ten en cuenta que tu edad, condición física, dieta y patologías ¡deben ser consideradas.

1. Performer8

Se presenta como un potenciador masculino que ayuda a los hombres a potenciar su energía, vitalidad y fuerza a la hora de mantener relaciones sexuales.

Este suplemento contiene Tribulus terrestris (afrodisíaco, ayuda con la disfunción eréctil), extracto de semilla de fenogreco (fortificante general del organismo), epimedium (aumenta el flujo sanguíneo y mejora la función sexual), etc.

Sus compuestos están clínicamente estudiados. La dosis recomendada es de hasta 3 cápsulas al día. Es aconsejable que hables con tu médico para que ajuste la dosis junto a una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios para potenciar su eficacia.

2. Testoprime

Esta fórmula es muy recomendable para aquellos que quieran mejorar su rendimiento y su desempeño sexual. Al ser pastillas de testosteronas, te ayudarán en tu proceso como una alternativa natural a la Viagra.

Con la edad, la testosterona disminuye de forma natural. Puede causar algunos problemas como la disminución del deseo sexual, por lo que estas pastillas ayudan como potenciador.

Contiene ingredientes como Tribulus terrestris, epimedium, bayas de palma enana americana, Longjack, etc. Esta composición está diseñada especialmente para la aumentar el deseo sexual, mejorar el rendimiento en el coito y la calidad del sexo. Todo esto influye en tener mejores y más duraderas erecciones.

Este suplemento contiene testosterona para combatir los bajos niveles naturales que puedas tener. Es bueno hablar con tu médico para saber las dosis adecuadas y evitar problemas derivados de un uso incorrecto.

3. Yohimbine

Se trata de una alternativa natural a la Viagra de África que se obtiene del extracto de la corteza del árbol yohimbe. Se usa para el tratamiento de la astenia y la fatiga sexual.

Contiene varios ingredientes activos, pero el más importante es la yohimbina. Ésta ha resultado ser más potente que los placebos en estudios llevados a cabo para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Aunque este suplemento es muy prometedor, también tiene efectos secundarios que hay que tomar seriamente en cuenta. Así que es necesario consultar al médico de confianza sobre lo adecuado de su consumo para evitar incompatibilidades con tu organismo.

4. Maca

La maca, también conocida como el ginseg peruano, se ha cultivado desde hace mucho tiempo. Ayuda con los problemas de deseo sexual, infertilidad, entre otros.

Esta alternativa y antigua se obtiene machacando la raiz del tubérculo de maca. Con ello se elabora comprimidos para su comercialización como suplemento.

Se consume preferiblemente en pastillas con una dieta equilibrada. El rango de la dosis varia entre hombres debido a su constitución y edad, por lo que debes hablar con tu médico para ajustar la dosis adecuada.

5. Ginseng coreano

El ginseg rojo, o ginseng coreano, es conocido desde hace tiempo. Se usa para tratar los problemas de disfunción eréctil. Hace poco, estudios han demostrado que tiene una eficacia real para tratar este problema.

Extraído de las raíces de Panax ginseg, ayuda a fortalecer las defensas naturales, mejorar la circulación y aumentar la libido.

Estudios en hombres han comprobado que esta alternativa mejora la función eréctil de los participantes. Aunque los resultados fueron buenos, los investigadores avisaron de que harían falta más estudios para determinar su fiabilidad al 100%. Debes consultar a tu médico para saber cómo de adecuado es este suplemento para ti o si existen otros que se adapten mejor a tu modo de vida.

6. Tribulus

Esta hierba se toma como suplemento natural. Se usa para que el organismo libere hormonas, tales como la testosterona, ayudando así con problemas como la infertilidad, la impotencia o la bajada de deseo sexual.

Se obtiene de la hierba medicinal Tribulus terrestris y posee carácterísticas interesantes. Regula y balancea las hormonas, por lo que si la testosterona está baja puede equilibrarla. Es un afrodisíaco, ayuda a subir tu deseo. Además es un adaptógeno, con lo que reduce la ansiedad y el estrés de la vida diaria.

Como ves, esta alternativa te ayuda en aspectos de tu vida que pueden causar la disfunción eréctil. Con este suplemento, puedes ayudar a limitar el problema acompañándolo siempre de una dieta adecuada, ejercico y consultas al médico.

7. Fenugreek

Frecuentemente vendido como suplemento herbal. Fenugreek se ha usado en la medicina alternativa para tratar numerosos problemas, desde estomacales a sexuales.

No hay certeza de que sea eficaz como tratamiento para alguna de las condiciones médicas antes señaladas. Tomado como suplemento, debes consultar con tu médico antes de consumirlo debido a sus efectos secundarios.

Tratamientos herbales para la disfunción eréctil

Algunos otras hierbas que puedes usar para tratar la disfunción eréctil. El ginko biloba puede aumentar el flujo de sangre al pene. Diversos estudios han demostrado su eficacia, aunque los investigadores aseguran que el ginko es mejor controlador que cura o tratamiento. Funciona especialmente bien en casos de impotencia por medicamentos. El musli, Chlorophytum borivilianum, podría tener efectos afrodisíacos así como ser un antiinflamatorio; por último el azafrán, Crocus sativus, produce ciertas mejoras en estos problemas y aumenta la satisfacción sexual.

¿Qué causa la disfunción eréctil?

Hay muchas causas que pueden provocar problemas de impotencia. Por ejemplo, tener depresión o estrés, llevar una dieta desequilibrada o la edad, etc, o una combinación de éstas. Para tratar el problema, es importante conocer y comprender las causas que lo provocan llendo a consultar al médico y realizando las pruebas necesarias.

Las causas psicológicas más comunes suelen ser dos, depresión o estrés, pero las causas fisilógicas pueden ser más:

-Problemas de circulación sanguínea, que afecta a la erección

-La edad, que produce un descenso de la testosterona y de la libido como consecuencia.

-Tratamientos farmacológicos que pueden afectar al deseo sexual e inhibirlo.

-Un estilo de vida sedentario con dieta basada en procesados.

Como ves, la disfunción eréctil puede estar provocada por uno o varios de estos factores. Para saber cuáles son debes consultar al médico. Él te prescribirá las pruebas pertinentes y te remitirá al sexólogo para ayudarte con el proceso.

¿Es peligrosa la viagra natural?

La viagra natural no suele ser peligrosa, a menos que presentes problemas de circulación. Las hierbas y suplementos naturales lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos, por lo que pueden provocar bajadas de tesión incluso en aquellos que no presenten enfermedades cardíacas.

La viagra natural está disponible en diferentes productos y formatos. Para saber cuál es el que mejor se ajusta a ti, consulta a tu médico sobre los beneficios y riesgos de cada una, así como la dosis óptima. Toma siempre los suplementos siguiendo las instrucciones y no los compartas con nadie.

¿Puede la viagra natural causar efectos secundarios?

Sí, puede causar efectos secundarios que van desde leves a graves como: priapismo (erecciones que duran más de cuatro horas), dolor de cabeza y ardor de estómago, cambios o pérdida de la visión, pérdida repentina de la audición, dolor de pecho y sarpullido.

Además, estos efectos secundarios de tomar viagra natural para la impotencia varían de un usuario a otro, dependiendo de la dosis, la morfología del individuo y el producto en cuestión.

Otras alternativas a la viagra

Si las hierbas y suplementos no te convencen, no son para tí o no funcionan, existen otras opciones para ayudarte con la disfunción eréctil:

- Terapia con el sexólogo: puede ayudar a identificar causas de carácter psicológico y, junto con el médico, hacer un tratamiento para que puedas recuperar la satisfacción plena de tus relaciones sexuales.

- Dispositivos médicos: hay varios de ellos que pueden serte útiles como los anillos para el pene o la bomba para erecciones. Ésta funciona aspirando sangre hacia el pene y consiguiendo una erección más dura. El anillo, por el contrario, impide que la sangre salga una vez que entra, consiguiendo erecciones más firmes.

- Inyecciones en el pene: son inyecciones puestas directamente en el cuerpo cavernoso por el paciente, para provocar una erección inmediata. Suele usarse con los casos graves.

- Implantes de penes: están reservados a casos extremos de disfunción eréctil. Se trata de introduccir en el pene una varilla semirígida que puede inflarse antes de las relaciones sexuales para sostener erecciones firmes y duraderas.

