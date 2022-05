El concejal de Chamberí se atrinchera en la destrucción de la pista polideportiva

El concejal de Chamberí se ha enrocado en la defensa de su proyecto para el polideportivo del Parque Móvil, donde prevé trocear su pista polideportiva para convertirla en un gimnasio. Después de dos derrotas políticas en el pleno de su distrito y del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ramírez (PP) ha decidido mantener vivo su proyecto de privatización, según lo avanzado en el Pleno de Chamberí de este miércoles. Todo pese a que sus socios de gobierno, Ciudadanos, están abiertamente en contra y la vicealcaldesa le ha pedido que lo retire.

“Nos ha sorprendido no encontrar la anulación de esta licitación en la lista de sus decretos”, le ha dicho a Ramírez el portavoz del partido naranja en el distrito, Alejandro González. “A estas alturas a nadie se le escapa lo que demandan los vecinos de Chamberí, sus vecinos. Usted sabe que esta pista está llamada para quedarse, le agradeceríamos que dejara de deshojar la margarita”, le solicitó.

La estrategia del concejal de distrito pasa ahora por convocar una nueva reunión con el Ampa del colegio San Cristóbal, la que más activa se ha mostrado en las protestas después de que se deshiciera la promesa de una pista de fútbol sala y baloncesto en el polideportivo. Javier Ramírez no ha avanzado qué les ofrecerá en dicha reunión, convocada solo unas horas antes del pleno de este miércoles. “Las familias de Chamberí no van a aceptar nada que no sea la preservación de la pista polideportiva para sus hijos”, le han recordado desde Ciudadanos.

El debate se ha producido durante una propuesta de Más Madrid, que volvía a reclamar que anulara la licitación que prevé el desmantelamiento de la pista de baloncesto construida para montar allí un gimnasio, de cara a hacer más rentable la privatización a una empresa privada. La medida, adelantada por Somos Chamberí, ha dado pie a varias semanas de protestas desde la comunidad escolar del distrito, con Ampas de colegios públicos y concertados apoyando la retirada del proyecto, así como clubes de base y el Madrid Voleibol Chamberí, de división de honor.

“Hemos de buscar aquellos usos que den respuesta a la mayoría de los vecinos”, respondió Javier Ramírez aludiendo a la lista de espera existente en el Centro Deportivo Municipal de Chamberí. “Viene a leer la misma respuesta que en el pleno de Cibeles”, respondió la portavoz de Más Madrid. “Gobernar es otra cosa”, añadió antes de ver cómo se aprobaba su propuesta con el apoyo del PSOE, Grupo Mixto, Ciudadanos y la abstención de Vox. “No te enfades cuando los vecinos se enfaden, hacer estas contestaciones es no tenerles respeto”, le afeó el portavoz del PSOE en una pregunta posterior sobre el mismo tema que el concejal prefirió no responder inicialmente.