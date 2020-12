Cribados masivos en Madrid: el primero de Andrés Mellado comienza el 11 de diciembre

Dos semanas después de que la Consejería de Sanidad anunciara más pruebas masivas para Chamberí, los habitantes del área de salud de Andrés Mellado empezarán a recibir esta semana notificaciones para acudir al cribado en el que se intentará detectar casos asintomáticos de Covid-19. Tendrá lugar a partir del viernes en un lugar aún no comunicado.

La zona básica de salud (ZBS) de Andrés Mellado es una de las que más incidencia registra en Madrid, pese a no haber estado nunca confinada. Llegó a alcanzar una tasa de 648 casos por cada 100.000 habitantes a principios de noviembre pero la Comunidad de Madrid decidió no cerrar a sus habitantes perimetralmente al constatar que parte de los brotes llegaban de residencias de estudiantes y colegios mayores. A día de hoy no hay brotes de consideración en estos segundos.

A los tests masivos solo podrán acudir a ellas los vecinos que hayan recibido previamente un SMS citándolos a una determinada hora, advierte la Comunidad de Madrid. También deberán llevar su tarjeta sanitaria. El resultado de cada test de antígenos podrá conocerse en 10-15 minutos. El paciente deberá aguardar la comunicación en la sala de espera y, si resulta positivo, permanecer aislado durante 10 días en su domicilio.

Fechas y lugares de los test de antígenos en Madrid

La ZBS de Andrés Mellado, en Chamberí, es una de las zonas de la región donde se convocan esta semana tests de antígenos, en los que la Consejería de Sanidad confía en cubrir a entre 1.500 y 2.000 personas.

Este es el listado de todas las pruebas Covid-19 para esta semana y sus lugares de celebración:

Miércoles 9 - Parque Loranca (Fuenlabrada) y San Martín de la Vega

Jueves 10 - Opañel (Carabanchel, Madrid)

Viernes 11 - Andrés Mellado (Chamberí, Madrid) y Jazmín, (Ciudad Lineal, Madrid)

Sábado 12 - El Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas)

Este tipo de pruebas, con especial sensibilidad en el caso de pacientes con síntomas de la enfermedad, pueden arrojar resultados no concluyentes en el caso de los asintomáticos. Expertos en transmisión de enfermedades ponen en duda la estrategia de los cribados masivos que la Comunidad de Madrid llevan a cabo desde el mes de agosto, que solo están detectando un bajo porcentaje de positivos entre todos los que se hacen pruebas (a día de hoy, 1.926 de 534.078 pruebas).

"El gran problema es que no hemos entendido la utilidad de los cribados. Son útiles cuando hay una población concreta de alto riego de contagio y quieres identificar asintomáticos que no captas con el diagnostico precoz o la investigación de brotes. Pero no sirven de nada si se te van a escapar por otro lado", explicaba hace unas semanas a elDiario.es Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.