Lavapiés se queda otro año más sin luces municipales de Navidad

Los comerciantes de Lavapiés están acostumbrados a recibir un renovado Vuelva Usted Mañana cuando con la llegada de la Navidad el Ayuntamiento de Madrid anuncia el regreso del alumbrado navideño a las calles de la ciudad y de nuevo deja sin ellas a todo el barrio de Embajadores. "El año que viene" es lo que escuchan una y otra vez los alrededor de 200 miembros de la asociación En Lavapiés al reclamar que su zona sea también iluminada con dinero público, algo así como un trasunto de la célebre frase de Larra.

Esta Navidad las arcas municipales sufragarán el encendido de 232 puntos de la capital entre el 25 de noviembre (fecha aún no oficial) y el 6 de enero, sumando 13 nuevos lugares a los de años anteriores, pero ninguno de ellos está en Lavapiés.

María Esteban, presidenta de la asociación de comerciantes de Lavapiés, asegura que desde hace al menos cinco años su organización viene pidiendo que las luces navideñas del Ayuntamiento no dejen a oscuras esta zona sur del distrito donde viven 44.000 habitantes. Esteban afirma que en las reuniones que van teniendo con los distintos concejales de Centro no les dicen que no lo van a hacer, pero tampoco incluyen Lavapiés en los sucesivos mapas del alumbrado festivo.

"Nos dejan fuera de acciones como ésta que dinamizan los barrios y el tejido comercial sin saber el motivo. Tampoco han puesto nunca por aquí ni una sola de las famosas meninas", concluye en referencia a las Meninas Madrid Gallery, las figuras creadas por Antonio Azzato que salpican distintas calles de la ciudad, sirven como reclamo para visitantes y turistas y en las pasadas navidades celebraron su tercera edición.

Echando un vistazo al mapa detallado de dónde se colocarán las luces navideñas municipales sorprende comprobar que Embajadores es el único barrio de todo el distrito Centro que no tendrá en alguna de sus calles ni un sólo arco luminoso, árbol de luces o cadeneta navideña. Ni tan sólo alguna de sus plazas principales contará con este tipo de adornos, que es lo mínimo que suele suceder en otras zonas.

Acostumbrados a moverse por sí solos para tratar de activar comercialmente el barrio con iniciativas propias, desde En Lavapiés cuentan que, aunque van muy justos de tiempo, tratarán de suplir la falta de iluminación festiva pública en las calles del barrio con algún sistema que pueda surgir de la colaboración de los comerciantes con ETSIDI, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial -centro perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid- que tiene su sede en el número 12 de Ronda de Valencia.

Madrid aumenta este año un 11%, con respecto a 2020, el presupuesto de las luces de Navidad. Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no se trata de un gasto sino de una inversión, dado que las considera esenciales para "reactivar el comercio y el turismo".

Lavapiés también reclama su trocito de pastel ante la inercia que lleva al consistorio a repetir emplazamientos en cuanto a la iluminación navideña, que se concentra en las calles de la ciudad que ya son de por sí más comerciales.