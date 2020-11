La obra del fotógrafo Chema Castelló en la Sala Pavilion

La Sala Pavilion tendrá, entre los días 26 y 29 de noviembre, una exposición con la obra reciente del fotógrafo Chema Catelló. La muestra ofrece al visitante los últimos trabajos en papel de Castelló, así como varios objetos intervenidos con fotografía.

"Enfrentado al exceso de tecnología que había caracterizado sus trabajos anteriores, apuesta en estos últimos por la indagación en los materiales, la Materia, como protagonistas de su observación y producción. Como él mismo defiende "Me fascina cómo funciona y se expresa per se la Materia. Para este 2020 decidí que el Tiempo sería el motivo principal de mis experimentos y que abordaría ese concepto Tiempo como si se tratase de Materia. El Tiempo no es oro, ni siquiera es tiempo: es alquimia, aleación."

Chema Castelló tiene más de treinta años de trayectoria artística a sus espadas y es, además, vecino de la zona, donde vive y tiene su estudio.