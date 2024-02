El PP rechaza en el Pleno una propuesta para pacificar el tráfico en el “triángulo de la contaminación” de Madrid

No habrá cambios en el proyecto para soterrar la A-5 en el Paseo de Extremadura. Los votos del PP han tumbado la propuesta que el PSOE llevaba al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para atender las demandas de los vecinos de Campamento, que reclaman proyectar y ejecutar medidas de pacificación y calmado del tráfico en el tramo de la carretera de Boadilla.

Este tramo urbano aumentará su circulación con el soterramiento, según desveló Somos Madrid con datos del estudio de tráfico que el propio consistorio ha incorporado a la licitación. La proposición socialista pedía en el Pleno de febrero que se abriera diálogo con los representantes vecinales de la zona para evitar que la carretera de Boadilla “se convierta en una nueva vía rápida, que genere problemas de ruidos, molestias y aumento de la siniestralidad”.

El edil Pedro Barrero, encargado de defender la proposición, también reclamaba en la iniciativa que el consistorio licitara “a la mayor brevedad” la ejecución del Paseo Verde del Suroeste en el tramo entre avenida de Padre Piquer la avenida de Los Poblados, otra de las reivindicaciones vecinales, que el Ayuntamiento de Madrid deja al Gobierno central y condiciona a la aprobación definitiva de la Operación Campamento. El proyecto prevé actualmente un soterramiento mínimo en un barrio cercado actualmente por la citada carretera de Boadilla, la de Aravaca y la A-5, el conocido como “triángulo de la contaminación”.

El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández recordaba por su parte que el tramo tratado en esta proposición cuenta con un colegio en sus márgenes, que verá cómo aumenta la circulación de coches por delante de su puerta si el consistorio ejecuta el proyecto tal y como está actualmente pensado. “Nos encontramos con que con suerte iniciarán las obras en el año 25 de un proyecto chapucero que deja fuera a los barrios de Aluche y Campamento, siendo estos los mayores damnificados y los que no van a poder disfrutar del propio soterramiento”, aseguraba.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, evitó abordar el incremento de tráfico en el barrio de Campamento en sus respuestas y, en lugar de eso, informó de que las obras para el soterramiento de la A-5 comenzarán en el mes de octubre en su primer tramo desde la avenida de Portugal.

“Tengan la tranquilidad de que, si depende del PP, se soterrará no solo el tramo que da esta licitación, sino también el siguiente (...) Se ha comprometido el gobierno socialista y ya sabemos que la palabra socialista no tiene ningún valor. De igual manera que no tiene ningún valor porque comprometieron 6.000 millones de euros para hacer Cercanías y estamos esperando todavía los primeros euros para esa intervención”, dijo el delegado.

A la hora de la votación, Vox apoyó la propuesta del PSOE, que también recibió los votos de Más Madrid. Pero la mayoría absoluta del Partido Popular echó abajo los dos puntos de los que constaba la iniciativa.