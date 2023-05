Las propuestas urbanísticas de los candidatos en Madrid: soterramientos, recuperar bulevares o miles de viviendas

Representantes de los siete principales partidos que se presentan a las elecciones municipales de la capital el próximo 28 de mayo se citaron el pasado día 10 en un debate sobre arquitectura y ciudad, celebrado en la sede del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). Ya antes de exponer medidas concretas, varias cosas quedaron claras. La primera es que para estos representantes políticos es muy difícil pensar en el urbanismo sin vincularlo a la movilidad, y viceversa. Y la segunda es que hay partidos que fían todo a los proyectos y otros centrados en el modelo de ciudad.

El PSOE muestra su modelo urbanístico para Madrid: revolución peatonal en el eje del Prado y 15 "policentros" en distritos

Más

El número dos de Recupera Madrid, José Manuel Calvo, criticó el componente “estático” de los modelos y definió en cambio los proyectos como “una visión o un horizonte al que desplazar la ciudad”. En cambio para el urbanista Antonio Giraldo, uno de los fichajes estrella en la lista del PSOE, el modelo no es otra cosa que “la fotografía o la maqueta con la que imaginar ese futuro”.

En medio de una campaña electoral donde (como veremos a continuación) las propuestas se amontonan, este debate conceptual puede parecer inocuo. Pero marca la diferencia entre los programas electorales que proponen una serie de actuaciones independientes más o menos concretas y los que apuestan por un proyecto para la forma de moverse y vivir en la ciudad, al que dar forma después con determinadas medidas.

Actuaciones específicas: ampliar nocturnos, soterramientos y Madrid Nuevo Sur

Al primer caso pertenece lo que ha deslizado la candidatura que lidera José Luis Martínez-Almeida, con la que el PP espera retener la alcaldía. En materia de transporte, por ejemplo, su promesa estrella es una nueva línea circular de buses nocturnos y mayor frecuencia en las ya existentes, con el objetivo de que las esperas no superen los 15 minutos. El regidor ha presumido de su gestión en este ámbito, pese a crisis como la del deterioro en el servicio de Bicimad. Algo más de variedad hay en sus actuaciones urbanísticas, con el desarrollo urbanístico en Méndez Álvaro y Abroñigal de Madrid Nuevo Sur como proyecto estrella.

Pero en su mayoría están marcadas por una idea: soterrar. En las líneas estratégicas de su programa, Almeida insiste en la cubrición de la Castellana en la zona de las Cuatro Torres y el tan postergado como polémico soterramiento de al menos cuatro kilómetros de la A-5 que ya prometió hace cuatro años, aunque todavía es un proyecto que no se ha hecho público. La última obra de este tipo estará situada al sur del puente de Ventas y servirá para cubrir la M-30 con una pasarela de 300 metros de longitud. El objetivo es crear “un espacio verde de 20.000 metros cuadrados”, con el que salvar a pie la autovía de circunvalación madrileña que separa los barrios de Fuente del Berro (Salamanca) y Ventas (Ciudad Lineal).

Ciudadanos, que durante esta legislatura ha dirigido el Área de Desarrollo Urbano con Mariano Fuentes al frente, es otro partido que ha apostado por medidas quirúrgicas (coincide con el PP en proyectos como Madrid Nuevo Sur, abanderado por el propio Fuentes). La formación, de nuevo con Begoña Villacís como candidata, ha destacado recientemente su plan para reordenar el entorno de Atocha en menos de un año. Comporta la cubrición parcial del túnel de Atocha y la reorganización del espacio medianero que separa el Paseo de la Infanta Isabel y la Avenida de Barcelona, para ganar espacio para el peatón y nuevas zonas verdes, haciendo que el tráfico no suponga una barrera. “En el próximo mandato podemos hacer de una de las entradas de la ciudad un espacio que no sea de paso, si no de paseo”, auguraba la vicealcadesa.

En un programa electoral que tachan de “contrato”, Recupera Madrid lista como actuaciones prioritarias Santa María de la Cabeza, Bravo Murillo, Arturo Soria y la transformación del eje Castellana. En este último caso, proponen la inclusión de un carril-bici a lo largo de todo el recorrido y la conversión de esta calle “en una gran avenida, ampliando los bulevares y creando una nueva línea de tranvía urbano o vehículo de alta capacidad equivalente que mejore la eficacia del transporte público a lo largo de todo el eje”. Adelantan un plan de bulevares en el ensanche, como el que existió en Velázquez hasta los años sesenta, hasta que fue suprimido para favorecer el tráfico de coches.

Además, trabajarán en que “Bicimad llegue a los 21 distritos de Madrid”. Calvo ya ha adelantado que si ocupan la alcaldía trasladarán las competencias de Medio Ambiente al área de Urbanismo, en lugar de a Movilidad, como ya ocurriera en su etapa como concejal de Desarrollo Urbano Sostenible durante la alcaldía de Manuela Carmena.

Respecto a Vox, el partido de ultraderecha ha presentado un único programa marco para todo el país, por lo que resulta complicado hablar de intervenciones concretas en la capital. Al debate en el COAM acudió el promotor inmobiliario Diego Yufera. Aunque no habló de propuestas concretas, insistió en conceptos genéricos como “fomentar la accesibilidad” y defendió que “la movilidad debe ser sostenible, pero libre”.

Propuestas que son modelos: proximidad y reequilibrio territorial

En cuanto a los partidos que inciden en unos cambios estructurales e interconectados, Más Madrid ha incidido en la idea de La ciudad de los 15 minutos. Aquella en la que “cada barrio tenga acceso a colegios y escuelas infantiles, centros de salud, bibliotecas, polideportivos, pequeño comercio...”. El partido de Rita Maestre propone “modelos más eficientes” con el lema A tiempo. Para ello, plantena la construcción de más de 200 kilómetros de vías reservadas para un nuevo servicio, el Bus de Alta Velocidad (BAV), que Almeida ya ha empezado a instalar entre Valdebebas y Sanchinarro bajo el nombre Bus Rapid. También habrá una inversión de 150 millones al año en Metro de Madrid “para que vuelva a ser tan competitivo como antes de 2008”.

Otra de las promesas es priorizar la movilidad peatonal a través de la Red Verde, que prevé 300 kilómetros de calles mejoradas por toda la ciudad a través de ampliaciones de aceras, rebaje de bordillos y un entorno más amable para los viandantes, con “un árbol al menos cada siete metros”. Anticipan intervenciones especiales en torno a los centros educativos, con “calles para los niños y niñas junto a los colegios” inspiradas en las creadas por Ada Colau en Barcelona.

Maestre promete asmismo que quien tenga que usar el coche “sea capaz de aparcar pueda hacerlo en menos de diez minutos al llegar a casa”. Para lograrlo, priorizará el aparcamiento vecinal en los barrios y llevará a cabo un plan para la construcción de aparcamientos subterráneos para residentes “allí donde sea necesario y viable”, sobre todo en zonas donde se intervenga en superficie. Los aparcamientos se construirán en “zonas tensionadas” y serán gestionados de forma directa por la EMT, huyendo del actual modelo de concesiones a empresas privadas. “Nuestra idea no es demonizar el coche”, explicó Álvaro Fernández Heredia, ingeniero fichado para la lista de Maestre y que se perfila como su concejal de Movilidad si la formación progresista gana las elecciones.

Desmontar el Sclaextric de la M-30 en Puente de Vallecas, creando un entorno “más humano, con zonas verdes, deportivas y transporte sostenible”, es otra de sus acciones estrella. Maestre incide en ello en un vídeo publicado en Twitter, donde menciona igualmente el soterramiento parcial de la A-5 o la remodelaciones del paseo de Santa María de la Cabeza (situada entre Arganzuela y Carabanchel) y la calle Bravo Murillo en Tetuán para convertirlos en espacios más verdes, amables para el peatón y con carriles bici.

El PSOE concurre a los comicios con Reyes Maroto como candidata y un programa en el que apela a una idea similar: la del Madrid Próximo (juego de palabras con la cercanía y el futuro). El plan, que cuenta con su propia web, consiste en 16 grandes intervenciones en “policentros” o “espacios saludables”, 14 de ellos fuera de la M-30, además de grandes ejes cívicos a lo largo de toda la capital. Los ejes van de norte a sur, de este a oeste y también conectan entre sí por vías de circunvalación, según el siguiente mapa publicado por el PSOE.

La primera actuación será en el paseo del Prado, donde se retirarán cinco carriles de los diez existentes para el tráfico motorizado, para ampliar el espacio peatonal. Las obras abarcarían desde la glorieta de Carlos V hasta Cibeles y no supondrán la tala de ningún árbol, puntualizó Antonio Giraldo, uno de los ideólogos de Madrid Próximo y número 9 en las papeletas socialistas. Giraldo ha planteado, por otra parte, la creación de un organismo de coordinación urbana entre los diferentes municipios que integran el área metropolitana de Madrid, similar a los que existen en otras capitales europeas.

El segundo pilar de la propuesta de Maroto pasa por rescatar un proyecto trazado durante la alcaldía de Gallardón: una red de 200 kilómetros de calles de diseño más amable que el actual, recuperando algunos de los antiguos bulevares que tenía la ciudad. La candidata del PSOE retoma la base de este plan para lanzar una apuesta por varios “ejes cívicos”, donde se cambiará el uso del espacio, que pasará a estar destinado en dos terceras partes al peatón, con un tercio para el tráfico. Serían objeto de este tipo de reformas el recorrido entre Madrid Río y el Parque de Pradolongo, en Usera; la calle López de Hoyos, en el barrio de Prosperidad; la de Nuestra Señora de Valverde, en el distrito de Fuencarral o, de nuevo, Bravo Murillo.

En cuanto a la confluencia de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, la lista encabezada por Roberto Sotomayor destaca su Plan Estratégico de Desarrollo de los Barrios del Sur y del Sureste. Coinciden con Más Madrid en la necesidad de “pacificar” el paseo de Santa María de la Cabeza reduciendo el tráfico y apuestan por la conversión de la A-5 en vía urbana, a su paso por los primeros núcleos urbanos desde Campamento. Abogan por corredores verdes (peatonales, ciclistas y de transporte público) para los ejes longitudinales Usera-Entrevías-Vallecas-Vicálvaro y Villaverde-Usera-Arganzuela, así como una reforma en Plaza Elíptica (con los peores datos de contaminación de la capital) a través de la ampliación del espacio público y una peatonalización parcial.

La candidatura quiere repensar el proyecto de la Operación Chamartín, oficialmente conocido como Madrid Nuevo Norte. “Estudiaremos el actual Plan General para desarrollar un nuevo documento desde la administración municipal que garantice el encaje de la operación en la trama urbana y lo dimensione en base a las necesidades de los barrios adyacentes y del municipio”, afirman en su programa electoral. Para ello, revisarán el ámbito de actuación para que no supere en ningún caso los 500.000 metros cuadrados. “Compraremos suelo público por parte de administración local y urbanizaremos el ámbito a través de esta”, concluyen a este respecto.

El equipo que lidera Sotomayor plantea además un proyecto de reconstrucción y rehabilitación de viviendas, priorizando la construcción en los vacíos urbanos y las islas residenciales creadas en medio de los barrios, “de tal modo que se cree un trazado continuo y compacto”. Todo ello con “una estrategia para la recuperación y recalificación de solares dotacionales y parcelas en desuso”.

La vivienda, una cuestión central en la campaña

Podemos, IU y AV sitúan entre sus medidas estrella precisamente aquellas que tienen que ver con la vivienda y el precio de su acceso. No en vano, crearían una Concejalía específica de esta materia. Su objetivo es incrementar en 10.000 el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler (cuya cuantía máxima prometen fijar en 400 euros) con nuevas promociones, contratos de cesión, convenios con grandes tenedores de vivienda como la Sareb y otras entidades bancarias, así como compra a particulares. A la vez, hablan de endurecer la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con límites a las plazas de alojamiento turístico en función del número de viviendas de cada barrio, tanto para las VUT como para las plazas hoteleras.

✔️ Vivienda Pública de alquileres inferior a 400 euros.

✔️ Recargo del IBI para viviendas vacías.

✔️ Una Agencia Pública de Alquiler.

✔️ Declaración de Madrid y su área metropolitana como zona tensionada.

✔️Aumentar la plantilla de Inspección para vigilar las viviendas turísticas pic.twitter.com/R3hhzqPEiC — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) 12 de marzo de 2023

Más Madrid comparte este endurecimiento en la regulación de las VUT. Otra de sus promesas es la construcción de viviendas públicas municipales para el alquiler por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), para conseguir 15.000 viviendas en 12 años, así como la captación de nuevos espacios habitacionales vacíos que incorporar a la red municipal a través de incentivos fiscales y ayudas para la rehabilitación.

Para conseguir el “equilibrio entre residentes y turistas”, el PSOE aboga por crear nuevos focos de desarrollo turístico fuera de la almendra central, como el Parque Juan Carlos I y su auditorio, en el distrito de San Blas-Canillejas, o la Casa de Campo, que trabajarán en convertir en un “polo de la gastronomía”. Aunque su principal medida en la materia es “un Pacto Local para crear un parque público de 15.000 pisos en alquiler y regular de forma estricta las viviendas turísticas”.

Recupera Madrid aboga igualmente por un saneamiento y relanzamiento de la EMVS y una regulación del mercado del alquiler en aplicación de la nueva Ley Estatal de Vivienda. En su programa, defienden el fomento de la colaboración público-privada para acrecentar el número de viviendas en régimen de alquiler a precio limitado, así como la fundación de un Observatorio de la Vivienda “para que el Ayuntamiento no decida en base a informes privado”.

El PP ya avanzó en el debate sobre arquitectura y ciudad, por boca de su concejal de centro José Fernández, su intención de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (Pgoum). Otras medidas sobre vivienda son más específicas: la creación de una oficina de asesoramiento urbano o la promoción de 12.000 nuevas viviendas “a precio asequible”, la mitad de ellas dirigidas a jóvenes y familias jóvenes.

La propuesta que más ha destacado Mariano Fuentes a este respecto, una de las más llamativas de Ciudadanos, consiste en el impulso de lo que llaman “co-housing senior”. Se trata en realidad del impulso a una iniciativa que el consistorio ya ha puesto en marcha esta legislatura por vía de las concejalías de Familia y Desarrollo Urbano (ambas del partido naranja). El equipo de Villacís quiere culminar y multiplicar las 300 viviendas para alquiler dirigidas a personas mayores que se han proyectado esta legislatura.

El próximo 28 de mayo, la ciudadanía decidirá en las urnas con cuáles de estas propuestas, proyectos, modelos y enfoques se queda. Está por decidir la manera en la que Madrid se habita y se recorre.