La Asamblea de Madrid no habilita una sala para un compareciente con problemas de movilidad y obliga a suspender la comisión sobre las residencias

Hoy era un día importante en la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Estaba citado el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, que en los peores días de marzo en la región firmó las órdenes que impedían el traslado de los residentes en los geriátricos a los hospitales de Madrid. Unas órdenes que motivaron una guerra interna en el Gobierno regional entre el ya ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. También la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

La sesión, sin embargo, no ha podido celebrarse. Ha sido suspendida porque la sala que se está utilizando para estas sesiones en la Cámara madrileña no es accesible para personas con discapacidad. Y el primer compareciente, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, Óscar Moral Ortega, tiene problemas de movilidad.

Lo explicaba el presidente de la comisión, el socialista José Ángel Gómez Chamorro, tras la suspensión de la sesión. Han asignado para esta comisión la sala 'Caserón de San Bernardo', a la que pueden acceder personas con discapacidad, pero este espacio tiene barreras arquitectónicas para que puedan subir al estrado personas en silla de ruedas o con otras dolencias y comparecer desde ahí, como hacen el resto de intervinientes.

Chamorro ha explicado que tras el problema, se le ofreció al presidente del CERMI intervenir desde abajo, pero Gómez se negó. Tras las pertinentes disculpas, el presidente de la comisión habló entonces con los servicios de la Cámara regional sobre el reparto de salas y sobre la posibilidad de cambiar de sala, pero esa posibilidad no ha podido hoy por cuestiones técnicas y audiovisuales. La sesión será retrasada a otro día.

Los partidos políticos han criticado esta falta de accesibilidad. La diputada del PSOE Purificación Causapié ha calificado de "lamentable" lo ocurrido y ha apuntado a la Mesa de la Asamblea por no haber tenido en cuenta que uno de los comparecientes era una persona con discapacidad. "Esta asamblea está incumpliendo la ilegalidad y los propios acuerdos que hacemos. Hay que garantizar esa accesibilidad y que todas las salas lo cumplan. Creo que esto que ha sucedido se une a las dificultades que estamos viviendo en esta propia comisión en acceso a información y a la propia organización", ha dicho Causapié denunciando así la intromisión de la Mesa de la Asamblea formada por PP, Ciudadanos y Vox en la comisión.

Unidas Podemos-IU ha sido el partido que ha propuesto retrasar la comisión. "No nos parecía seguir como si nada", ha señalado la diputada de la formación Paloma Villa, que ha explicado que han elevado también una queja en la Mesa para una situación que también ha calificado de "lamentable". Villa ha apuntado además que en la comisión se investiga si hubo discriminación a las personas con discapacidad durante la primera ola de la pandemia y que no se podía aceptar que hoy la hubiera con un compareciente.

También el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha lamentado que la Asamblea "se haya cubierto de gloria" con los sucedido y que no se "dé ejemplo" desde la sede de la soberanía madrileña

La diputada de Ciudadanos Ana Isabel García trataba de justificar a la Mesa: "Es muy triste que en el siglo XXI todas las salas no sean accesibles, la mesa no sabía que iba a venir una persona con discapacidad y no cayó a la hora de hacer una distribución de las salas", ha dicho. No ha sido el caso del parlamentario del PP que ha sido cargado contra la institución: "Me gustaría que constara el acta, que se elevara una queja a la Mesa. Y que a la mayor brevedad posible se cumplan las garantías para el acceso a las personas con discapacidad. Por eso proponemos la suspensión y estamos de acuerdo con un comunicado por parte de esta comisión y que la fecha alternativa a esta sesión sea de consenso de todos", ha lamentado.

Finalmente, la parlamentaria de Vox Gádor Pilar Joya se ha unido a las críticas. "Aquí debemos ser ejemplares en todos. En esta comisión queremos dilucidar si ha habido un trato desigualdad a las personas mayores y también con discapacidad que viven en esas residencias", ha recordado.