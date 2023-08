Bruselas estudia nuevos límites de peso para los camiones de cero emisiones

La Comisión ha propuesto recientemente flexibilizar las normas comunes sobre peso y dimensiones de los vehículos pesados para favorecer su paso a las tecnologías de cero emisiones, que generalmente aumentan el peso del camión. En concreto, Bruselas aboga por permitir un peso adicional de cuatro toneladas en estos vehículos, con lo que el límite aumentaría hasta las 44 toneladas.

La iniciativa se enmarca en una propuesta más amplia para un transporte de mercancías más limpio y eficiente, y será examinada ahora por el Parlamento y el Consejo Europeo en el marco del procedimiento legislativo ordinario.

La revisión de la normativa de pesos y dimensiones se ha llevado a cabo porque “los incentivos para mejorar la eficiencia energética de las operaciones de transporte por carretera y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero eran insuficientes, y no reflejaban las implicaciones prácticas del uso de nuevas tecnologías de emisiones cero, que pueden ser más pesadas y ocupar más espacio que las tecnologías de motores de combustión”, ha señalado el organismo.

En palabras recogidas por la agencia Europa Press, la comisaria de Transportes, Adina Valean, ha indicado al presentar el catálogo de propuestas de Bruselas que estarán atentos a las modificaciones que serán necesarias en caso de que el sector se decante de forma generalizada por utilizar pilas de combustible: “Nos mantenemos tecnológicamente neutrales. Si el mercado optara por soluciones basadas en hidrógeno, propondremos ajustes técnicos para albergar tanques detrás de la cabina sin perder capacidad de carga”.

Valean ha añadido que, una vez que la tecnología se haya desarrollado y sea más ligera (tanto la de baterías como la de hidrógeno), los vehículos más limpios se beneficiarán de una carga útil adicional en comparación con los convencionales. También ha recordado que permitir camiones más grandes y armonizar las normas que aún difieren en los distintos países permitirá transportar el mismo volumen de mercancías en menos viajes, lo que redundará en un transporte más ecológico.

La comisaria calcula que la medida reducirá en más de 91 millones de viajes al año el tráfico de mercancías a partir de 2030 y de 1.600 millones de traslados en el horizonte de 2050.

De sustanciarse los cambios propuestos, Bruselas avisa de que todos los países tendrán que aceptar cualquier camión cuyo peso cargado respete su máximo nacional, lo que facilitará su movilidad transfronteriza y evitará que tenga que dividir la carga en distintos vehículos si llega a países más estrictos con la carga, o que se multiplique la burocracia por tener que tramitar diferentes permisos al transitar por cada territorio de la UE.

Un marco legal único

La modificación normativa persigue fomentar los vehículos cero emisiones, seguir permitiendo las diferentes regulaciones a nivel nacional sobre pesos y dimensiones de los camiones y facilitar el transporte transfronterizo de los conocidos como megacamiones, según leemos en el medio especializado El Mercantil. “Las excepciones nacionales que permiten la circulación de vehículos más largos y/o pesados también han dado lugar a un mosaico de normas divergentes, que obstaculizan un tráfico transfronterizo fluido y provocan una pérdida de eficiencia operativa y energética”, valora la Comisión Europea.

“Esta mezcla de requisitos comunitarios y nacionales, así como de acuerdos bilaterales, unida a la inseguridad jurídica, también ha generado una aplicación ineficaz e incoherente, especialmente en el transporte transfronterizo”, continúa un organismo que, como es sabido, debe velar por la libre circulación de mercancías y la competencia leal entre los operadores de transporte por carretera dentro del mercado único.

La conocida organización ecologista europea Transport & Environment (T&E) ve con satisfacción este cambio normativo. Su experto en Transporte, Bernardo Galantini, ha afirmado al respecto que “los camiones eléctricos con alcances de alrededor de 500 kilómetros llegarán al mercado en los próximos dos años. La asignación de peso adicional acelerará su despliegue al garantizar que no se pierda carga útil para acomodar las baterías. Esto hará que los camiones eléctricos de larga distancia sean más atractivos para los transportistas y las empresas”.

En cuanto a los megacamiones, T&E considera que los de tipo transfronterizo tendrían que ser de cero emisiones antes de 2035 y que, en general, no deberían viajar por carreteras donde pongan en peligro a ciclistas y peatones. Por último, sería deseable a su juicio que no compitan con el tráfico de mercancías que se realiza por vías férreas o fluviales. Galantini ha resumido la posición de la entidad de este modo: “Solo se puede permitir que los camiones más largos y pesados crucen las fronteras si tienen cero emisiones, evitan las vías urbanas y no compiten con el ferrocarril”.