Maxus aterriza en España con sus furgonetas 100% eléctricas

Es posible que el lector no experto en cuestiones de motor no esté familiarizado con la marca china, pero de origen inglés, Maxus, que acaba de iniciar su actividad en España poniendo a la venta un catálogo de furgonetas diésel y 100% eléctricas que emplea la tecnología más avanzada del mercado. Antes de desgranar los detalles de ese aterrizaje en nuestro país, tal vez convenga hacer un breve repaso de historia que explique por qué esta marca, perteneciente en la actualidad al gigante asiático SAIC –el séptimo constructor mundial de automóviles–, no se halla tan lejana de nosotros como podría parecer.

Maxus tiene en su haber más de 120 años de historia dedicados a la fabricación de vehículos industriales. Su extensa trayectoria está estrechamente ligada a Europa y, más concretamente a Gran Bretaña, porque por ella han pasado a lo largo del tiempo marcas históricas como Leyland, MG, Morris, BMC, Austin, Freight Rover, Leyland DAF y LDV.

La relación de Maxus con España tiene su punto de enlace en la ciudad castellana de Valladolid. Allí se fabricó, bajo licencia de la británica Morris Motor Company, uno de los modelos más emblemáticos de SAVA (Sociedad Anónima de Vehículos Automóviles), la J4, entre los años 1965 y 1989. Cuando SAVA fue adquirida por ENASA, la Empresa Nacional de Autocamiones impulsada por el régimen de Franco, esta furgoneta señera se comercializó bajo la denominación Pegaso SAVA J4 y, finalmente, en los años 80, como Pegaso J4 a secas.

Por su parte, el grupo SAIC Motor adquirió la centenaria firma británica en 2009 y realizó una inversión multimillonaria para reindustrializarla y devolverla al mercado bautizada como Maxus y dotada de tecnología de primer nivel.

Pues bien, la marca ya dispone de 21 concesionarios actualmente en España y prevé alcanzar los 38 a finales de este año, lo que acelerará rápidamente su implantación. Su gama de productos incluye la furgoneta enteramente eléctrica de 3.500 kilos Maxus EV80, disponible en tres versiones –furgón de 10,2 m3 o 11,4 m3 y chasis cabina– y con un motor de 92 kW (unos 123 caballos). Su batería de 56 kWh, que admite de serie carga lenta y rápida, proporciona una autonomía de más de 200 kilómetros en condiciones de reparto urbano, lo que la hace muy idónea para esta función.

Una particularidad relevante de Maxus estriba en que es el único fabricante que permite el acceso a la energía de la batería, de manera que cabe desarrollar cualquier tipo de aplicación para el mantenimiento, servicio o gestión de basuras en las ciudades.

Maxus G50.

Además de este modelo eléctrico, se comercializa el Maxus V80, una furgoneta diésel de 2,5 litros de cilindrada y 3,5 toneladas que se presenta con tres capacidades de carga y chasis cabina, además de diferentes configuraciones. A lo largo de 2020, la gama diésel se ampliará para ofrecer opciones de hasta cinco toneladas. Maxus contempla también comercializar en los próximos años vehículos no industriales, entre ellos monovolúmenes, SUV y todoterrenos, con el fin de ganar presencia en el mercado español.

SAIC Motor posee hoy por hoy marcas propias como MG y Roewe, la antigua Rover, y es el fabricante para el mercado asiático de diferentes modelos de Cadillac, Chevrolet, Iveco, Skoda y Volkswagen, entre otros. Su ámbito de producción comprende no solo motorizaciones de combustión, eléctricas e híbridas, sino también pila de combustible, conectividad, conducción autónoma e inteligencia artificial.