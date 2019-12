Eso se llama adoctrinamiento, señor Jiménez

Apenas ha tenido repercusión mediática las palabras del máximo responsable del todopoderoso Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, que anunciaban una campaña dirigida a los niños y niñas de esta Región en edad escolar. Unas palabras que si se confirman en hechos pueden suponer algo mucho más serio que una simple estrategia política y mediática.



¿Qué diría el SCRATS si el Gobierno aragonés lanzara una campaña en colegios e institutos para rechazar cualquier modelo de trasvase?

¿Qué diría el Gobierno regional y ustedes, señores del agua, si el gobierno de Castilla-La Mancha pusiera en marcha cursos, seminarios y coloquios en colegios sobre la conveniencia de cerrar el Trasvase Tajo-Segura?



Más aún, ¿Qué diría el señor Lucas Jiménez si en Cataluña o en Europa lanzaran una campaña para que los consumidores no compraran productos murcianos por su posible repercusión en el deterioro del medio ambiente?



Sin duda, todos coincidiríamos en que esto tiene un nombre: adoctrinamiento.



Me parece perfecto que el SCRATS ponga en marcha campañas de movilización, que convoque un paro patronal y llenen de tractores y camiones las calles de Murcia, Alicante, Almería y hasta Madrid. Incluso me gustaría que salieran y explicaran a la sociedad murciana lo que hablaron con Santiago Abascal en aquella cena con el empresario Luís del Rivero sobre el futuro de la Región. Más aún, sería bueno que se reconociera, de vez en cuando, la labor que hacen miles de inmigrantes por la agricultura murciana y que luego son llevados al 'paredon' de nuestras desgracias, mientras cobran míseros salarios, al mismo tiempo que muchos miran para otro lado, como si la cosa no fuera con ustedes.



Pero de aquí a poner en marcha una campaña para llegar a los colegios y "dirigirnos al público más infantil", como anunció, es cruzar líneas rojas.



Luego ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de adoctrinamiento en Catalunya al ver cómo se educa allí sin tan siquiera conocer a fondo la materia, en cambio, eso mismo aquí lo denominamos patriotismo.



Haría bien señor Lucas, pero sobre todo el SCRATS, en dejar a los niños y niñas de esta Región fuera de sus luchas partidistas y que se dediquen a ser felices.

Lo que está en juego no es el interés general, sino el particular de unos pocos, pero sobre todo, el modelo de agricultura que necesita la sociedad en el futuro, y esto no es cosa de niños y niñas.