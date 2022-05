El Ayuntamiento de Molina de Segura critica la retirada de las obras de Pepe Yagües de la Plaza de Toros de Las Ventas

El municipio de Molina de Segura se suma a la protesta por la retirada de las cuatro obras del molinense Pepe Yaguës en una exposición en una sala de la plaza de toros de las Ventas. “No es la primera vez que Pepe Yagües ha sido censurado, responsables políticos de la Región de Murcia también lo hicieron siempre desde una ideología conservadora. Siguen sin entender que el arte no se censura y que remueve conciencias”, ha asegurado en un comunicado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, Soledad Nortes Navarro.

Desde el consistorio subrayan que “los poderes públicos ni deben ni pueden coartar la creatividad. No pueden robar la oportunidad a la sociedad de tener iniciativas artísticas que nos permita participar en los debates públicos”. Por su parte, la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, de la que depende el centro, niegan cualquier tipo de censura. Fuentes de la consejería aseguran que esas obras “no estaban en el catálogo inicial que remitió el artista” y “ese ha sido el motivo único por el que no están expuestas”.

La exposición 'Embistes luego existes' presenta una treintena de obras de índole mitológico, “sobre el tema de la tauromaquia y la minotauromaquía” con un tono “irónico”, explica el autor. La muestra había sido aprobada por el Centro de Asuntos Taurinos antes de la pandemia, pero quedó paralizada con la llegada del coronavirus. “Hace unos meses vuelven a ponerse en contacto con nosotros para decirnos que están interesados en que se exponga la obra de Pepe Yagües, porque tienen en cuenta que ha sido un artista ya seleccionado”, explica la comisaria y crítica taurina Gloria Cantero.

“El sábado, el propio autor monta la exposición y al día siguiente alguien sorprende a la secretaria de Miguel Abellán con cuatro obras debajo del brazo, sacándolas de la sala”, cuenta Cantero. Según su relato, la propia secretaria le adelanta que obedece órdenes del director del CAT, con quien la comisaria habla este lunes. “Me dice que no están secuestradas, que están en su despacho guardadas celosamente pero que no van a volver a la exposición de ninguna manera porque entienden que mezclar política y toros no es conveniente”, continúa, mostrando su incredulidad por que esas palabras las pronuncie “un señor torero que está ahora mismo ostentando un cargo político”.

“La libertad es algo más que un eslogan vacío. El conservadurismo no puede poner puertas al campo en un mundo donde cada vez hay menos barreras”, concluye Nortes.