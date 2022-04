El festival Warm Up espera atraer 70.000 visitantes a Murcia

El festival Warm Up llega este fin de semana a Murcia tras dos años suspendido por la pandemia del coronavirus con una asistencia prevista de unas 70.000 personas entre los 45 conciertos y las actividades paralelas que ya se están celebrando esta semana. Esta programación gratuita ha situado a la ciudad de Murcia como protagonista cultural, con conciertos en salas y en plazas y ciclos de cine. El evento tendrá un impacto económico de entre 9 y 10 millones de euros en la Región

Durante toda la semana se vienen desarrollando diferentes actividades gratuitas por toda la ciudad, que comenzaron el pasado día 25 de abril y van a acabar el próximo domingo 1 de mayo con conciertos matinales en diversas plazas de la ciudad.

La música está siendo la protagonista en conocidos locales de la noche murciana como La Yesería, Garaje Beat Club, Musik o Sala Rem, con una gran variedad de sonidos como Cora Yako, Jimena Amarillo o El Último Vecino. Mientras, en la Plaza de los Apóstoles y Plaza de la Universidad podremos disfrutar con artistas y grupos de la talla de Los Punsetes o Joe Crepúsculo, ya veteranos del festival, y que actuaran el sábado 30 y domingo 1 de mayo a las 14:30 en la Plaza de la Universidad, respectivamente.

Además, un año más, vuelven los Secret Shows de Estrella de Levante a la programación, una serie de conciertos acústicos con bandas de primer nivel cuyo nombre no se desvela hasta el momento en el que artista suba al escenario. En esta ocasión, se han celebrabdo el martes, miércoles y el próximo viernes en la Sala de Catas de Estrella de Levante y solo se podrá acceder a través del sorteo que están realizando en su página web oficial.

A esta agenda se añaden los habituales ciclos cinematográficos, con películas como ‘Enrique Morente: Omega’ o ‘Don’t Go Gentle: A Film About Idles’, el market de diseño de la Calle Basabé (sábado y domingo), dos after party una vez se cierre el recinto de La Fica, ruta gastronómica, ruta de shopping y ruta de creadores.

2 días, 4 escenarios, 45 artistas

Las 52.000 personas que se espera asistan durante los días 29 y 30 de abril a los conciertos de La Fica disfrutarán de actuaciones en 4 escenarios: Escenario Estrella de Levante, Escenario Festivales Región de Murcia, Escenario Ellesse y Danceflor.

Con los horarios ya confirmados, la inauguración el primer día correrá a cargo de Arde Bogotá en el Escenario Festivales Región de Murcia, bandas como Rigoberta Bandini, The Vaccines o Zahara, y el sábado con Nunatak; mientras, el Escenario Estrella de Levante tendrá cuatro protagonistas cada día: Lori Meyers, Fangoria, Bastille y Digitalism el viernes y Miles Kane, Izal, Trentemøller y Mura Masa el sábado.

El Escenario Ellesse acogerá los directos de bandas como Confeti de Odio, La Femme o Cupido el viernes y Triángulo de Amor Bizarro, Alizzz o La La Love You el sábado.

En esta edición no faltarán las sesiones de djs como Carrie Palmer, Krystal Klear o Pional, y los lives de IreneGarry, Yana Zafiro, Hoonine y Rakky Ripper.

La Biblioteca Regional de Murcia formará parte del festival por primera vez a través de la Comicteca. En concreto, instalará un espacio que contará con una carpa que acogerá diversas actividades relacionadas con la cultura alternativa y underground de la región, y que correrán a cargo del colectivo Zorroclocos e Lobos.

A falta de apenas dos días para la edición 2022 del festival, las entradas de día y los abonos de dos días están a punto de agotarse.