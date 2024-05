Murcia inaugura su primer salón de cine y series, Cinecon: “Es el único de España que cuenta solo con piezas originales”

La cabeza de uno de los famosos ewok de Star Wars y otras piezas usadas en las películas de Alien e Indiana Jones, dibujos, storyboards, guiones escritos, miniaturas, vestuario y atrezzo empleado en el Séptimo Arte. Son algunos de los más de 200 objetos que conforman la exposición que han preparado dos apasionados del cine, Jesús Ros y Rubén Jiménez, y sobre la que girarán las actividades que han organizado este fin de semana durante la I edición de Cinecon, salón del cine y de las series.

El salón arranca el viernes 24 de mayo en el Cuartel de Artillería y contará con una agenda compuesta por talleres de formación, escape rooms, manualidades, música, exposiciones, muestras de arte y zona gastronómica. Sus creadores pretenden fomentar la pasión por el mundo del cine desde un punto de vista cultural, educativo y de entretenimiento. Se podrá visitar viernes y sábado desde las 10.30 hasta las 21.00 horas y el domingo de 10.30 a 17.00 horas. Las entradas siguen disponibles y su precio es de 7 euros para niños hasta 13 años y 11 euros para adultos, ofrecen además un plan familiar de 8,25 euros por día.

“En Murcia hay festivales de cine, eventos de manga y otros, pero no de cine, y se me ocurrió la idea de crear un espacio dirigido a todo el público”, cuenta Jesús Ros, fundador de Eventos RM. “Entonces, me puse en contacto con Rubén Jiménez, coleccionista de artículos originales de películas para ver cómo lo podríamos hacer y la idea fue creciendo cada vez más”, hasta concretarse en Cinecon.

Doble de Harry Potter

El salón -para el que prevén una asistencia de al menos dos mil personas- contarán con conferencias con cineastas británicos - Peter Beale, Peter Macdonal o Madelyn Most - que han trabajado en películas conocidas como Superman o Rambo 3 y con David Holmes, doble de acción de Harry Potter, a quien HBO ha dedicado un documental sobre su trabajo. Los organizadores del festival pretenden acercar las disciplinas del cine al público asistente y ofrecer una visión cercana sobre el trabajo del mundo cinematográfico.

“Rubén tiene contactos importantes del mundo del cine por su colección y les llamó. Sobre todo, a los británicos les pareció estupenda idea venir a conocer Murcia”, explica Jesús Ros. “Los demás contactos -sigue- son de amigos de contactos que uno conoce y va corriendo la voz”.

Ros adelanta que esperan poder darle continuidad año tras año, siempre con novedades: “Además, en España hay algún salón similar pero nada que ver; todos llevan piezas o réplicas, pero no originales y Cinecon es muy completo, con toda una programación” alrededor de la exposición.

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia presentará actuaciones de escenas musicales en las que bailarán y cantarán en directo durante más de una hora y media. También recrearán tramas de los filmes más conocidos para enseñar las técnicas de interpretación. Un grupo de jazz y varias actuaciones musicales amenizarán la exhibición en la que se podrá disfrutar de foodtrucks con opciones gastronómicas y refrescos.