Murcia Río se tiñe de matices coloristas y sostenibles con el evento Murcia Slow Fashion

El evento organizado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, ‘Murcia Slow Fashion’, ha cautivado al público de la Región con las colecciones de las jóvenes diseñadoras de moda sostenible África Hernández y Nathalia Hernández (creadora de la marca Nathalapa), y lo ha deleitado con un mercadillo con productos igualmente sostenibles al ritmo de la música de la DJ Carry Palmer.

Esta iniciativa de ocio sostenible "que lleva el color a su máxima exponencia", ha pretendido en la tarde del jueves "poner de manifiesto la necesidad de adaptar la industria textil para que contribuya a la economía circular y concienciar a la población de que no hay un planeta B después de este", acuñaba la concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso.

El sector textil se ha convertido en la actualidad en la segunda industria más contaminante del planeta, generando más de un 20% del total de los residuos. Motivo por el que la diseñadora África Hernández no concibe la moda si no es de la mano de la sostenibilidad: "Es necesario educar a la gente para que se sepan que hay alternativas a comprar en grandes marcas que no respetan el medioambiente".

La ganadora del Crea Murcia en la disciplina de diseño de moda en 2020, África Hernández, ha brillado en Murcia Río con su colección ‘RE- discover origins’ y las nuevas piezas que ha incorporado a este desfile, elaboradas a partir de los retales de las anteriores. Su obra ha cautivado al público con llamativas texturas, volúmenes y pigmentos que lograron fundirse con facilidad con el colorido atardecer de la tarde del jueves. Esta joven diseñadora ha expuesto sus elaboraciones en la London Fashion Week y ha tenido cabida en revistas del calibre de Forbes. África ha sido educada desde pequeña en la necesidad de cuidar el medioambiente, motivo por el que aboga por "reducir el consumo de moda e invertir en aquellas que no perjudiquen al mundo en el que vivimos".

A la diseñadora Nathalia Hernández la moda ecológica le llegó "casi sin buscarla", focalizada en la producción local y en las prendas de edición limitada: para crearlas se producen la menor cantidad de desperdicios posibles. "Las grandes empresas son aquellas que más contaminan. El consumidor tiene que cambiar su actitud, customizando prendas, comprando de segunda mano u optando por marcas sostenibles, pero se necesita también que los grandes grupos que mueven toda la industria de la moda adopten esta visión". Esta diseñadora ha conseguido en el evento no solo transmitir estos ideales a través de su colección 'Solanera', sino conmover al público murciano con sus guiños a las costumbres murcianas. Así, a través de la utilización de materiales tan típicos en la tradición murciana como el esparto, su obra han vibrado en consonancia con el paisaje del río, la brisa de sus árboles y la catedral murciana de fondo. Nathalia Hernández difundirá próximamente su esencia en el vestuario de la gira de India Martínez y en la película ‘Contando ovejas’ de José Corral.

El evento ha contado con una acogida ‘espectacular’, según Carmen Fructuoso, quien asegura que el aforo de 250 personas se completó en menos de dos días. "El público murciano está muy concienciado con la importancia del medioambiente y este tipo de iniciativas sirve para ponerlo de relieve y contribuir más a ello", dijo a elDiario.es de la Región.