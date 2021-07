Un desfile de moda en Murcia Río promoverá la creación y producción ética en la industria textil

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, junto a la concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, Ferrovial Servicios, abogan por la moda sostenible con la creación de ‘Murcia Slow Fashion Day'. Esta iniciativa busca ofrecer a los murcianos una alternativa de ocio sostenible, con el fin de fomentar la creación y producción ética dentro de la industria textil.

La jornada, que se celebrará el próximo jueves 15 de julio, permitirá que los asistentes puedan disfrutar de los diseños de algunos de los talentos emergentes de la ciudad y un mercado sostenible de creadoras murcianas amenizado con la mejor música en directo. Estas actividades buscan dar a conocer y fomentar las nuevas formas de producción y consumo responsable en moda, en la que la economía circular toma el papel protagonista. El evento tendrá lugar en el paseo fluvial de Murcia Río y dará comienzo a las 19.00 horas.

En ‘Murcia Slow Fashion Day' los asistentes podrán descubrir un mercadillo de artesanos cuyos productos se acogen a la filosofía del slow fashion: productos de segunda mano, realizados con materias primas sin que hayan sido transformadas, elaborados con materiales reciclados o reciclables y de producción local. Un espacio destinado a descubrir que diseño y calidad pueden ser éticos y sostenibles.

Por otro lado, la Asociación Española Contra el Cáncer mostrará cómo realizar accesorios y complementos de moda a partir del reciclaje de las cápsulas de café. Asimismo, el espacio del market estará amenizado con la música de Carrie Palmer.

El acceso será libre y gratuito, por motivos de seguridad todos aquellos que deseen disfrutar de los desfiles deberán solicitar su invitación en el mail mariahuertas@shoppermagazine.es o en el teléfono 676498802, indicando nombre y DNI.

Desfiles de África Hernández y Nathalapa

La jornada culminará con los desfiles de África Hernández, ganadora del certamen Crea Murcia el pasado año, y Nathalapa. El entorno de Murcia Río se vestirá de gala para acoger las colecciones que evocan la huerta y las tradiciones murcianas, y cuya producción es completamente ética y sostenible.

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, ha explicado que "desde el Equipo de Gobierno apostamos por proponer campañas y acciones como ésta, que sensibilicen a la sociedad hacia nuevas opciones que nos permitan disfrutar de la moda, comenzando por el consumo ajustado a las necesidades, apostando por diseños y tejidos naturales, de una forma sostenible y responsable".

"Se trata, en definitiva, de mirar la moda desde otra perspectiva. Aplicar la jerarquía de las erres de la ecología en el sector textil es fundamental para propiciar la disminución de este tipo de residuos, promoviendo la reducción, la reutilización, la reparación, y la renovación, alargando la vida útil de las prendas todo lo posible, buscando al final, la mejor opción para que el residuo se convierta en un nuevo recurso, convirtiendo nuestros gestos en un verdadero ejercicio en la práctica de la economía circular, también en la moda".

La llamada moda rápida se ha apoderado del sector textil en los últimos años, lo que la ha convertido en la actualidad en la segunda industria más contaminante del planeta, generando más de un 20% del total de los residuos, señalan desde el Ayuntamiento de Murcia. En la actualidad, la media de uso de una prenda es de tan solo 7 veces, "compramos de una forma desmesurada y apenas reutilizamos la ropa que abarrota nuestros armarios".

África Hernández es una diseñadora de moda licenciada en 2019 con matrícula de honor en The University for the Creative Arts, en Reino Unido. Con tan solo 23 años, en febrero de 2020 fue seleccionada para participar en la London Fashion Week. Sus colecciones buscan preservar la artesanía tradicional y las coloristas costumbres como parte del patrimonio cultural, trasladando estos estilos al mundo moderno. Fue la ganadora del Crea Murcia en la disciplina de diseño de moda en 2020. Un aspecto esencial de su filosofía de diseño es el abastecimiento de telas orgánicas y de segunda mano, para evitar el desecho y la contaminación del medio ambiente.

La mayoría de sus telas provienen de mercados de segunda mano, también de ajuares de su familia, donde encontró manteles de brocado, fundas nórdicas y colchas de cama fantásticas. Presentará su colección RE-Discover Origins.

Nathalia Hernández Guerrero es graduada en diseño de moda por la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia en 2016, ha trabajado como diseñadora e ilustradora para distintas marcas españolas e italianas. En 2018 decide crear en su ciudad natal su propia firma. Nathapala es una firma de moda española que diseña y confecciona a mano y a medida, con un cuidado minucioso por las preferencias de cada clienta.

Especializada en diseños para invitada de boda y vestidos de novia, cuenta con diferentes servicios dando valor añadido. Todas sus prendas están hechas a mano, son de edición limitada, producción local y trabajan el i+D+I para conseguir una evolución hacia una industria del textil sostenible, dentro de lo que se conoce como el slow fashion. Presentará su colección Solanera.