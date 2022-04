Réquiem por el Mar Menor: “Domine Iesu Cristi” de José Hurtado Mena

25 de agosto de 2021: continúan apareciendo peces muertos en las orillas del Mar Menor y el hedor se va haciendo inaguantable conforme pasan los días, a pesar de que toneladas de cadáveres son retiradas por la Administración.

No se producen hechos aislados en la vida, subraya Hurtado Mena al hacer su relato sobre el devenir del Mar Menor, sino que nos hallamos inmersos en un todo de cuyo origen y destino no somos en modo alguno ajenos. La suerte está echada, advierte; los lamentos son inevitables por el sentimiento de pérdida, pero queda la voluntad de afrontar la catástrofe de la misma forma que el artista se enfrenta a la obra por hacer, en solitario, con sus propias fuerzas. Hurtado recurre entonces al trágico naufragio frente a las costas de Mauritania de la fragata francesa “Meduse” a principios del siglo XIX, evocado por el pintor galo Théodore Géricault. Los peores escenarios a los que se vieron arrastrados quienes iban a bordo se cumplieron, incluido el abandono de parte de la tripulación por parte de las personalidades que viajaban en el buque, comenzando por el capitán, un marino con apenas experiencia, también con escasos escrúpulos, designado para el mando de la embarcación por favoritismos políticos. ¿Nos suena?

Lux Aeterna

Inevitablemente mi mundo conocido se transforma, el Mar Menor no es el que conocí, consecuencia de nuestra esencia humana, las desafortunadas intervenciones, la incapacidad de reacción, la mala gestión de quien podía ejecutar y detener una catástrofe anunciada, han precipitado un desastre ecológico sin parangón, ni retorno.

Hoy el Mar Menor no es el que yo conocí, tampoco sus gentes, su memoria me sigue inspirando y en las artes es fundamento en ecuánime para fortalecer el presente, preparar el futuro, saber que lo aprendido no se descarta, se construye, entremezclándose con nuestra contemporaneidad, para seguir adelante, y escribir nuestra historia en el profético libro donde todo este contenido, y seremos juzgados.

El futuro del Mar Menor, igual que el arte como objetivo de vida, se presenta de forma confusa, tormentosa, y todos los medios para evitar el colapso, el ímpetu, la voluntad de sobrevivir con el recuerdo que fue, son más que inevitables y asolados intentos; solamente queda esperar el salvador naufragio, la balsa de la Medusa, como última expresión de uno mismo avanzando hacia la calidez de las aguas.

La vida y por ello el arte, no representa más que una muerte suspendida en un doloroso y agotado letargo; esperando la afligida salvación del ser humano.

Lux aeterna luceat eis, Domine (Que brille para ellos, oh Señor, la luz perpetua)

José Hurtado Mena

7.- Domine Iesu Cristi: José Hurtado Mena

“Diez días de anoxia en el Mar Menor: ”No puedes bañarte del olor a putrefacción de los peces muertos“

Domine, Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum. Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. (Señor, Jesucristo, Rey glorioso, liberad las almas de los fieles difuntos de las llamas del infierno y el profundo abismo. Liberadlos de la boca del león para que el abismo horrible no los engulla ni sean encadenados en oscuridad. Que el abanderado san Miguel los guíe a la santa luz, como le prometiste a Abraham y a su descendencia)

El ejecutivo murciano mantiene su diagnóstico de que se trata de una situación puntual, contestado por vecinos y hosteleros, que contemplan la huida del turismo año tras año. Se mantiene firme en su apuesta por dragar las golas, rechazada por científicos y ecologistas, quienes advierten de que las aguas del Mediterráneo contribuirían aún más al desequilibrio salino de la laguna.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se entrevista en Murcia con representantes de organizaciones ciudadanas críticas con la situación del Mar Menor, así como con el presidente del Gobierno Regional, López Miras, y alerta sobre la tardanza en aplicar medidas correctoras para aliviar el deterioro de la albufera. Ribera pide que se distinga a quienes con sus prácticas contaminan el Mar Menor de aquellos otros que, trabajando en el mismo territorio, lo hacen respetuosamente.

Por Ucrania: Pintura urbana contra la invasión de Ucrania

La silueta de la catedral de Kiev y las llamaradas causadas por las bombas se reflejan en el cristalino de un ojo que llora por la destrucción de vidas y patrimonio en Ucrania. Los colores de la bandera de ese país que tiñen la imagen ya no nos son foráneas, y mucho menos ajenas. Los estamos aprehendiendo bien ahora que nos llaman la atención al asociarlos emotivamente con la sinrazón de un país que está siendo destrozado. Confiemos en que pronto podamos ver una sonrisa sobre esa bandera, y sobre todas las que también están amenazadas por locuras autocráticas y enemigas de la libertad.