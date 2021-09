CCOO y UGT denuncian que los trabajadores de la hostelería "son los más pobres" de la Región

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que las negociaciones del convenio de hostelería "no salen del punto muerto" en el que se encontraban antes de la irrupción de la pandemia, un convenio que expiró su vigencia en 2008.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en la Región, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente, acompañados por los secretarios de las federaciones de Servicios de ambos sindicatos, José Hernández (UGT) y Teresa Fuentes (CCOO), han denunciado durante una rueda de prensa la "postura indecente de la patronal del sector", que ya ha recuperado el 90% de los ingresos y del empleo de antes de la crisis sanitaria. "Los trabajadores de la hostelería sean los peor pagados de nuestra Región, por debajo incluso del sector agroalimentario. La categoría más usada en ese convenio -camarero- tiene en el caduco convenio actual un salario de 850 euros, 115 euros al mes menos que el vigente SMI, de 965 euros", ha afirmado Navarro.

Antonio Jiménez, por su parte, ha recordado que el Plan de Recuperación Económica de la Región de Murcia pactado por Gobierno Regional, patronal y sindicatos en mayo de 2020, ha servido para que "la hostelería y la restauración reciban en dos fases hasta 73,6 millones de euros, dinero que no ha repercutido ni en un euro en sus trabajadores". "Por supuesto que era necesario ayudar al sector, que ha sufrido un duro envite por la crisis sanitaria, pero no a costa de no exigirles ninguna contraprestación, en términos de empleo, de igualdad, de modernización empresarial, o de modificación del modelo de sistema productivo. Además, estas ayudas han sido negociadas de espaldas a los trabajadores y sus representantes", ha afirmado el líder ugetista.

Jiménez ha enfatizado que, salvo algún acuerdo puntual de actualización salarial , el sector "aún se rige" por el caducado convenio de 2008.

Economía sumergida por atajar

Para el secretario general de UGT, "es un momento inaplazable para tomar la decisión de recuperar este sector, en términos de calidad en el servicio y del empleo, y de legalidad, no olvidemos que este sector alberga una ingente economía sumergida que hay que atajar", ha indicado.

Por su parte, Navarro ha cuestionado la postura del Gobierno Regional, y ha incidido en que no se puede "dar dinero a manos llenas a los incumplidores, como ha ocurrido con la patronal hostelera". "Si este miércoles 22, en la reunión que tenemos programada, la patronal no se aviene a firmar siquiera la adaptación de las tablas salariales al SMI, habrá movilizaciones y actos de protesta", ha sentenciado.

El secretario general de CCOO ha denunciado que el contrato más usual en la hostelería es el de a tiempo parcial, y, sin embargo, se hacen jornadas de 8, 9 y hasta 12 horas, cobrándose esas horas en negro, para poder alcanzar un sueldo mínimamente digno.