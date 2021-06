El Ayuntamiento de Molina de Segura se suma a la campaña nacional contra el maltrato en la vejez

El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Concejalía de Bienestar Social, colabora con la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) en el desarrollo de una campaña de sensibilización en torno al 15 de junio, Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, cuyo lema este año es 'Hacia la excelencia en el trato', según ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social del Consistorio molinense, Ángel Navarro García.

Con esta iniciativa, CONFEMAC y los ayuntamientos colaboradores quieren concienciar a la ciudadanía de que el maltrato hacia las personas mayores es una realidad social oculta porque no se habla de ello, y ocultada por las propias personas mayores porque no es fácil alzar la voz cuando la persona que maltrata es la misma que cuida. Detectar el abuso y maltrato en la vejez exige mucho esfuerzo y se ha de abordar con delicadeza. Por eso es importante concienciar, sensibilizar y abrir los ojos, ante conductas que se consideran normales y no lo son, son maltrato.

Teléfono gratuito contra el maltrato

CONFEMAC pone también a disposición de toda la ciudadanía el Teléfono del Maltrato a las Personas Mayores, 900 65 65 66, cuya misión consiste en orientar a las personas que llaman sobre los recursos a utilizar según la situación que presentan. Es un teléfono gratuito, para todo el estado, que en año y medio ya ha atendido algo más de 600 casos, de los cuales, el 64% afectan a mujeres y el 38% a hombres.

Respecto a los tipos de maltrato, el más notificado es el maltrato psicológico, un 46%, seguido en este orden por los siguientes: físico, 27%, económico, 22%, abandono o negligencia, 18%, y contra la libertad y derechos básicos de la persona, 16%. Hasta la fecha no han sido notificadas situaciones de abuso y/o maltrato de índole sexual.

Acorde a las llamadas recibidas, el 71% de las situaciones de abuso y/o maltrato han tenido lugar en el ámbito familiar y el 29% en instituciones. Hablamos de ámbito familiar cuando la persona maltratada sigue viviendo en su propio domicilio o en el domicilio familiar. Las llamadas recibidas son en un 35% por parte de hijos/as, 20% otros familiares, un 15% de vecinos/as, un 13% las propias víctimas y en un 7% de los casos son los profesionales.

Contra la soledad no deseada: Una llamada amiga

CONFEMAC puso en marcha a finales de marzo de 2020 el programa 'Una llamada amiga' para atender los problemas de soledad de personas mayores, agravada con el confinamiento. Mediante este programa se realiza un acompañamiento de personas voluntarias a personas que viven situaciones de soledad no deseada.

Aunque este proyecto surgió como respuesta al primer confinamiento en 2020, la aceptación y resultados han impulsado a la Confederación a continuar con este programa más allá de las circunstancias de la pandemia.