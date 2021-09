Beniel denuncia que los autobuses que les conectan con Murcia se reducen a la mitad

El Ayuntamiento de Beniel ha presentado cinco alegaciones al anteproyecto del servicio de transporte público por carretera de la Región de Murcia. En la actualidad el municipio cuenta con 16 trayectos de autobús que conectan el casco urbano con la capital y carece de líneas que faciliten el viaje a otros puntos del territorio, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Las alegaciones recogen que "se debe considerar la zona como área metropolitana, articulando mecanismos de coordinación entre la administración regional y los ayuntamientos, ya que las rutas establecidas en el documento se solapan". Por esa falta de planificación se reducen los trayectos a Murcia, que pasarían de 16 a 7, "en horarios que no dan cobertura, aislando la localidad y perjudicando a los usuarios del transporte público, como trabajadores o estudiantes".

Las pedanías de la localidad no salen mejor paradas. La solución que plantea el anteproyecto para El Raiguero - La Villa consiste en utilizar las plazas sobrantes de las rutas de transporte escolar, "algo que no es adecuado ni da la cobertura suficiente en horarios y frecuencia". En La Basca sí se establecen cinco expediciones, "pero el trayecto abarca zonas no vinculadas con el municipio y no se ha tenido en cuenta que las vías no están preparadas para el tráfico de estos vehículos".

Ésta última casuística se repite en la línea que conectaría Beniel, Santomera y el campus universitario de Espinardo. Aunque ésta es la única novedad positiva que recoge el anteproyecto "el trayecto sería de excesiva duración y para ajustar el servicio a la realidad se debería aumentar la frecuencia de horarios". Desde el Ayuntamiento también reclaman que "mientras dure la elaboración del proyecto definitivo se garantice el mantenimiento de las líneas que dan servicio a Beniel, ya que de no ser así el próximo 3 de diciembre la localidad quedaría sin servicio de transporte público por carretera".