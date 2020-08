La Policía de Jumilla ha impuesto 94 multas por incumplimir las normas sanitarias en las últimas semanas

La alcaldesa de Jumilla Juana Guardiola, ha informado este miércoles de que la Policía Local ha impuesto desde el pasado 16 de julio un total de 94 multas por incumplimiento de las normas sanitarias, en su mayoría por no usar la mascarilla (obligatoria desde el 13 julio), o por llevar a cabo reuniones que incumplen las medidas o que se exceden de personas permitidas. La Policía Local realiza continuamente controles y actuaciones de este tipo, en coordinación con la Guardia Civil, que igualmente realiza seguimiento.

Por otra parte, Juana Guardiola ha informado de los datos epidemiológicos más recientes, que datan de este martes y que cifra en 100 el número de casos de Covid19 en Jumilla desde el inicio de la pandemia, con un incremento de 10 con respecto al anterior informe, del pasado viernes 20 de agosto. “De todos ellos desconocemos cuáles están activos en este momento”, ha manifestado.

La alcaldesa ha insistido, además, en que en el Ayuntamiento los datos se reciben ahora dos veces a la semana: “No damos más datos porque no los tenemos, no es que no queramos”. Por último, ha terminado con un nuevo llamamiento a la prudencia y la responsabilidad, “para intentar evitar que los rebrotes que se están produciendo vayan a más”.