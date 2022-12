Vaya por delante que soy de los que piensa que una televisión autonómica es necesaria. Queramos o no a día de hoy la televisión es uno de los medios que más influencia tiene. Además, en comunidades como la nuestra, ocultadas por el centralismo madrileño en las noticias de radios, periódicos y televisiones, es todavía más necesaria para difundir nuestras tradiciones y noticias.

Antes, hace ya años, la televisión pública, la de todos, la española, hacía esa labor. Pero hace mucho tiempo que los centros territoriales están abandonados. Quién recuerda las dos horas de 'TeleMurcia' o aquellos programas presentados por Ángel Montiel del Costa Cálida. Cosas del siglo pasado. Ahora tenemos un autonómica, que mínimo pedirle, los informativos: matutinos, vespertinos y nocturnos, la retransmisión de nuestros eventos culturales, que además de las fiestas de nuestros pueblos: los Caballos del Vino, Cartaginenses y Romanos, Carnavales de Águilas, podrían ser conciertos de Navidad o alguna actividad lírica cualquiera programada en los auditorios de esta región.

En la Región tenemos una televisión autonómica, La7, de gestión privada bajo concurso público, lo es desde que empezó con GTM hasta ahora que es gestionada por Secuoya. Todos recordamos su origen, los tiempos de las vacas gordas y los gastos en desaladoras que llevaron a construir una tele sobre-dimensionada donde los trabajadores veían el poco y justo parné por su trabajo mientras los llegados de fuera, que ni sabían donde estaban los Infiernos, se embolsaban en la saca todo sin saber ni quienes éramos, ni interesarle lo más mínimo. Nos sajaron que dirían en la huerta. Llegó la crisis y la tele, como tantas otras cosas, se fueron al negro. Los trabajadores fueron despedidos, las sanguijuelas se marcharon con los bolsillos llenos, y sacaron un nuevo concurso mucho más económico.

La economía obliga, entre otras muchas cosas, a espabilar el ingenio. La7 se hace a día de hoy con programas de producción propia, bien la propia empresa adjudicada, bien a través de productoras de la Región. La empresa ya no está dentro de FORTA, ya no hay series internacionales, películas de mayor presupuesto… Ahora tenemos mucha copla para los descansos, la voz de Joselito, y las películas rodadas en La Manga, las del destape, cuando el Mar Menor todavía era un paraíso y no ese desastre de nitratos, pero es lo que hay con el dinero que hay.

Las televisiones autonómicas tienen una función, llegar donde no llegan las nacionales. Ahora bien, en ocasiones, se han transformado, excepto con la televisión pública española que ahora mismo parece en manos del partido contrario al que gobierna, en la voz de los gobiernos de turno que luchan por conseguir su control con uñas y dientes. Así lo vimos en TV3, Canal Sur o Telemadrid. En la Región tampoco se escapan. Para mi sorpresa la llegada del Rey a los andenes soterrados del AVE no fue retransmitida por la televisión de aquí. Si alguien entiende la razón de hacerle el feo a su majestad que me lo explique, porque allí estaba todo el mundo, incluido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tomó la decisión última de que el tren llegase soterrado a la ciudad cumpliendo con nuestras demandas. No me lo tienen que contar porque lo viví. Aquel era un día histórico, pero no se ofreció en directo por la televisión pública y mucha gente me lo preguntó, gente que quería verlo en directo, en su casa, en su tele, porque sentía que había participado con su presencia en las manifestaciones en aquel logrO y se lo hurtaron. La verdad que tal ausencia suena rara cuando cada vez que se manifiestan los agricultores de esta región las cámaras vuelan, mientras otros permanecen en el silencio del ostracismo.

Una televisión autonómica pierde sentido cuando pasan estas cosas. La 7 es un gran medio y a pesar de algún periodista y comunicador al que se le pira la pinza, hay grandes profesionales. Aunque qué quieren que les diga a mí no me termina de gustar el modelo privado, un ente público es quien debiera gestionar la televisión tal y como sucede con la radio, Onda Regional, que presta un increíble servicio a los ciudadanos de esta Región. Un modelo público que ofrecería condiciones mucho mejores a los empleados y los haría abandonar ese precariato en el que algunos viven.