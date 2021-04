En dos años, elecciones: muchas cosas pueden cambiar

Madrid y Murcia son dos regiones uniprovinciales donde el Partido Popular gobierna desde hace un cuarto de siglo. La rápida respuesta de Ayuso a la noticia de la moción de censura de Murcia tiene que ver más con los problemas internos del PP que con la idea de Casado de unificar el centro derecha desmantelando a Ciudadanos mediante una opa que quedó al descubierto con la moción de censura murciana.

La campaña de Ayuso está lejos de la moderación. Algo que, según José María Michavila -presidente de la consultora electoral GAD3 y diputado del PP entre 1993 y 2009-, le da votos, sobre todo, entre los jóvenes. Ayuso busca un populismo de derechas que trae consigo un aumento de la abstención del centro -veremos si éste no acaba votando a Más Madrid en los últimos días- mientras intenta robarle la cartera a Vox. Sin embargo, ella y sus asesores eran conscientes de que para ganar necesitaban una fuerte abstención y una baja participación, de ahí la idea de fechar las elecciones en día laborable. Esto obligaba a una temprana organización del voto por correo que el Partido Popular no pudo lograr por los problemas derivados de la elección de los miembros de sus listas, el caso, aunque no sólo, de Cantó. Las teorías de la conspiración posteriores por el desequilibrio están servidas.

Tras la salida de tono de Monasterio en el debate las elecciones cambiaron, pero no estoy muy seguro de que la movilización logre la caída de Ayuso, aunque sí permitirá el ascenso de Podemos, que entrará holgado en la Asamblea. Ahora bien, el aumento de la participación dejará fuera a Ciudadanos y nadie sabe si a Vox, de ahí que algunos salieran a abogar por la abstención. Sin embargo, en el calor electoral parece que olvidamos que las elecciones son para dos años, lo que explica en parte el hecho que el PSOE no haya buscado otro candidato más allá de Gabilondo. Éste gana en los debates lo que pierde en una campaña pésima. Su caída, excepto si se convierte en presidente, allanará la intervención de Pedro Sánchez en la complicada federación madrileña.

La posición de Ayuso era ganar con la intención de disputar el poder a Casado, con el inconveniente de que su victoria implica gobernar con Vox, salvo que por sorpresa sacara una mayoría absoluta que cada vez se aleja más. Gobernar con Vox supone perder el centro y, a largo plazo, representa un problema. Con la vacunación ya terminada y los planes europeos en marcha la visión del Gobierno nacional cambiará. Nadie sabe que pasará el 4 de mayo en Madrid, pero el terremoto tendrá efectos en Murcia, tanto si gana Ayuso sin mayoría porque implica sustituir a Aguado por alguien menos manejable, Monasterio, lo que le llevaría a hacer políticas que asustan al votante de centro y, consecuentemente, se resentiría su posición nacional, como si lo hace con mayoría absoluta. Las políticas del gran Madrid chocan con esa España vaciada que empieza a tomar conciencia de sí misma y que el PSOE no dudará en usar, como ya hizo Sánchez en el debate con Maroto. La otra cara de la moneda es que se forme un gobierno de coalición por la izquierda, el fin de la carrera de Ayuso.

En cualquier caso, Murcia y Madrid tendrán en dos años elecciones. Algo que no se le ha escapado al PP murciano que ha salido al ataque. Han perdido la ciudad más poblada en una Región con una circunscripción única. ¿Será capaz el nuevo Ayuntamiento de Murcia de desarrollar una política de hechos que ayude a cambiar los bloques? ¿Qué efecto tendrá el crecimiento de Más Madrid en Más Región? ¿Qué pasará con Ciudadanos y Podemos? ¿Tendremos partido regional? Quedan dos años y muchas cosas pueden cambiar.