Isabel Díaz Ayuso va a dar muchos días de gloria para esos periodistas ávidos de titulares, en cuanto se sale del guion que lleva escrito mete sus morcillas propias, pues es muy parlanchina y representa bien su papel, y pasa lo que pasa, y así en su calentón de la última reunión callejera de la plaza de Colón vino a implicar al Jefe del Estado al decir: “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?"

Ayuso debería de saber algo de la Constitución española y de su artículo 62. ¿Qué va el rey? Pues lo que le corresponde: “Sancionar y promulgar las leyes”.

Aunque saliera el lunes el líder del PP, Pablo Casado a matizar de forma laxa las palabras de Ayuso y también la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no creo que dejaran claro el asunto. Ayuso ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, indiscutible; pero alguien de su partido le tenía que haber dicho, en ese tema: ¡Ayuso! ¿Por qué no te callas?

Ayuso como era muy joven, quizá no se acuerda lo que ocurrió en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en 2007, que se celebraba en Santiago de Chile. Intervenía el entonces presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez le interrumpió acusando a José María Aznar de ser un fascista. Zapatero defendió, más allá de sus ideas a Aznar. Chávez siguió interrumpiendo las explicaciones de Zapatero, hasta que Juan Carlos, por entonces rey de España, le espetó a Chávez el famoso: ¿Por qué no te callas?

Como yo tampoco soy ingenuo y creo en la libertad, sé que la Ayuso va a seguir dando muchos titulares, a diario, porque le gusta figurar y ser figura y que se hable de ella cada día. Y ahí hasta pico yo. La Ayuso, aunque de clase media, es como la dama dama, en la estrofa de canción de Cecilia, que dice: “Y si no fuera por miedo” /Sería la novia en la boda/El niño en el bautizo/El muerto en el entierro/Con tal de dejar su sello”.

Ya en su discurso de investidura como presidenta ha dejado su sello, un par de perlas: "Madrid" es el muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central" y otra, “la izquierda utiliza el aborto y la eutanasia cada vez que algo les sobra". El apoyo de Vox no sale gratis y ya le están diciendo que cierre Telemadrid. Con ella va a competir Rocío Monasterio que le pide la derogación de las leyes y derechos LGTBI vigentes y la inmigración ilegal. Se trata de eso, de hacer de la política un circo. Ayuso y Monasterio, confluyen en ciertas cosas. De ahí la foto de Colón de hace una semana. Y cuando dijo aquello, que no es baladí, de “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos?, le tenían que haber dicho muy claro: ¡Ayuso! ¿Por qué no te callas?

Obviamente, Ayuso por mi parte, puede decir lo que le venga en gana. No, si al final va a parecer que le tengo tomada con Ayuso.