El eterno retorno

Ha salido el barómetro de primavera del CEMOP, mientras mi contractura se va marchando con la tensión del final de curso. Todos los principios de julio son lo mismo. Yo soy de esos que se ponen malo cuando lo duro ha terminado, ¡qué se le va a hacer! Confesaré que tenía otro artículo en la libreta, pero la actualidad manda y el barómetro parece haberse transformado en una prosopopeya. Ya saben esa figura literaria con la que parece atribuirse a las cosas o los animales cualidades propias de los seres humanos, así que en estos días vamos a leer, en muchas ocasiones, el barómetro establece, el CEMOP dice… cuando son las personas quienes contestan a preguntas de los encuestadores y sus humores cambian. La actual encuesta es una foto fija de la realidad. Esta es posible gracias a un acuerdo que se remonta a 2018, que buenas son las minorías, y que se renovó en 2019. Leídos todos los datos y encuestas en su conjunto no parecen delimitar ese sesgo al que aluden los autores de un 60/40 al que se aferran unos para decir que en Murcia es imposible ganar y por eso no salen a jugar y los otros para construir su visión triunfante.

La crisis del PP en la Región de Murcia, tras la dimisión de Casado, ha sido resuelta mediante un pacto, el de Patricia. En realidad, el retorno de toda la vieja guardia, incluido Ramón Luis Valcárcel. Cuentan que en aquel pacto este jugó un importante papel, llegando a reunirse con López Miras en un importante hotel para acompasar la vuelta. No sé si será cierto, pero viendo como el rector Luján patrocina entre sus profesores la presentación de uno de aquellos escuderos, el camino parece estar claro. Una senda en la que no deja de participar la pasiva sociedad civil murciana que se ha tragado la operación pacto por las infraestructuras, ¡un día antes del debate del Estado de la Región!, sin un misero debate público. Esto ha dado lugar que lo que se intuía en el borrador: el famoso macropuerto sin barcos ni infraestructuras asociadas sea una realidad. Un texto que han aprobado los mismos que luego nos dirán cosas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Hay que darle la enhorabuena al consejero de Fomento y su jefe de gabinete: no sólo marcaron un gol, sino que además estuvieron a punto de hacerles firmar el acuerdo en el famoso aeropuerto sin aviones.

La crisis del PP parece llegar a su final cuando se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos del Gobierno murciano. Que fino estuvo Valcárcel admitiendo las transferencias por menos de su valor, algo a lo que en Sanidad le obligó en cierto modo Feijóo, quien no sabemos si fue el que le aconsejó aceptarlas todas, porque lo importante era quién consolidaba la administración autonómica. No fuera ser que regresara el PSOE que no volvió a ganar unas elecciones hasta que apareció Diego Conesa en el horizonte. Elecciones pírricas. Ciudadanos renegó de sus promesas, y sus diputados, sobrinos de Hervías, decidieron renegar de sus principios, tenían otros, para apuntalar un Gobierno regional tránsfuga.

Entre tanto tenemos al PSOE, por un lado, gobernando al Ayuntamiento de la capital desde donde podrían liderar la transformación de la movilidad ante el incremento del precio los carburantes: delimitando modelo tranviario con su ampliación, negociando la necesaria entidad desde una visión más amplia, influyendo para conseguir unas comunicaciones decentes que no pueden dejar de lado ni a Cartagena, con la que no contamos con Cercanías, ni a Lorca, ni a Yecla…; y por el otro, sumido en un problema de tiempos políticos derivado de un sistema de primarias para elegir a su candidato o candidata. Esto les sitúa en una clara desventaja ante un Partido Popular que, desde las elecciones andaluzas y siguiendo la horma articulada por Teodoro, anda preparando su camino a la victoria en las municipales y autonómicas de mayo de 2023 para llegar a las generales de noviembre.