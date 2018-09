Espíritu Libre lanza una campaña de crowdfunding para abrir un nuevo refugio animal

Santuario Espíritu Libre

Quienes se oponen a la discriminación que sufren los demás animales y son conocedores de las consecuencias que les ocasiona el hecho de no pertenecer a nuestra especie, son conscientes de la necesidad existente de llevar también a cabo actuaciones, dirigidas a socorrerles física y psicológicamente. Un ejemplo de ello lo constituyen los santuarios de animales, lugares en los que se acoge a quienes son considerados como refugiados víctimas del especismo. Dicho término hace referencia a un tipo de discriminación basado en la pertenencia a una determinada especie, o más habitualmente (aunque no de forma exclusiva), en la no pertenencia a la nuestra. Estamos refiriéndonos al especismo antropocéntrico, discriminación análoga a otras tales como el racismo, el sexismo o la homofobia.

Los animales refugiados en santuarios se convierten irremediablemente en embajadores de quienes se ven abocados a padecer los designios a los que se les ha predestinado, cuya simple contabilización en cifras resulta inabarcable.

A pesar de que el número de Santuarios de Animales ha aumentado también en nuestro país, el mismo sigue resultando ínfimo en relación con las dimensiones del problema. Las dificultades a las que tienen que hacer frente para desarrollar su encomiable labor son por tanto enormes y los recursos resultan insuficientes

En un intento de paliar esta situación se recurre, entre otras, a herramientas online tales como Teaming, o se organizan campañas de recogida de fondos mediante plataformas de crowdfunding.

En Murcia habrá sido el refugio antiespecista Santuario Espíritu Libre, quien acaba de iniciar una campaña de este tipo bajo el rótulo Salvemos Espíritu Libre. A través de ella se apela a la solidaridad, para poder continuar ayudando a los demás animales.

Hablamos con Mónica, responsable del mismo.

¿Por qué Espíritu Libre?

Cuando surgió la idea de emprender el proyecto, quisimos llamarnos con un nombre significativo, con un sentido especial para los animales. En ese momento nos acordamos de “Spirit, el caballo indomable”, que después de todo, sería un espíritu libre.

Para nosotras es una de las condiciones más importantes y básicas, y es que las supervivientes del especismo se sientan libres.

¿Qué queréis lograr a través de esta campaña?

Necesitamos recaudar una suma importante de dinero, pues nos vemos obligadas a cambiarnos de terreno por las muchas complicaciones que llevamos viviendo durante un año: cortes de agua, caída de parte de la valla perimetral, o agujeros que hacen los perros del exterior en ella, vecinos que amenazan con matar a las ovejas y cabras con escopeta, amenazas físicas y verbales hacia nosotras, nos han arrojado elementos peligrosos por la valla, las puertas de acceso al terreno y las de la casa están caídas o a punto, poniendo en peligro la vida de los animales.

Y lo último, que nos hace vivir diariamente con más miedo, es la pérdida del terreno cedido, pues el dueño lo quiere vender, quedándonos con un espacio muy pequeño, en el que ya no podemos construir más parques, ni rescatar a más animales.

¿Qué ofrece este nuevo terreno?

A diferencia de donde nos encontramos ahora, que es 1,5 hectáreas sin apenas árboles y vegetación, no hay agua potable, el miedo constante a los vecinos. Este nuevo terreno dispone de 50 hectáreas de pasto y monte donde los animales disfrutarán de sombrajes, distinta vegetación, un río con manantial, con el que nunca les faltará agua y con el que se podrá regar para tener siempre pasto, habilitar charcas y estanques, privacidad y seguridad en cuanto a vecinos.

De todos los que hemos visto hasta ahora, es el que más se adapta a las necesidades de los animales, con unas condiciones mínimas, pero ello supone una subida considerable de precio.

¿Por qué es importante colaborar?

Al no recibir ningún tipo de subvención, los únicos ingresos que tenemos son de personas que confían en nuestro trabajo y quieren ayudarnos a que el proyecto siga adelante para poder salvar todas las vidas posibles, y mediante eventos solidarios.

Haciendo este llamamiento, pretendemos llegar a la mayor cantidad de personas posible para que conozcan nuestra situación y el peligro de los animales que existe en este terreno.

Cualquier aportación, difusión, ayuda, es un gran alivio para nosotras, y sobre todo para las habitantes.

En vuestra página hacéis referencia a las dificultades a las que tenéis que hacer frente en el día a día siendo múltiples las formas de colaborar, ¿quisierais resaltar algún tipo de ayuda como especialmente relevante?

De todas las formas que disponemos de colaborar, creemos que la más sencilla es la que menos se conoce o usa, y es TEAMING. Se trata de donar 1€ al mes, que para cualquier persona no supone un gasto, y sin embargo para las refugiadas del santuario significa poder comer, disponer de un espacio seguro, asistencia veterinaria, medicinas, forraje, parques y casetas. Euro a euro aseguramos una vida digna y a salvo para ellos.

Quienes formáis parte de este proyecto sois todas/os veganas/os, ¿por qué entendéis que el veganismo no es suficiente?

Para nosotras el veganismo constituye un imperativo moral basado en el respeto a los animales no humanos. Pero no contribuir a su esclavitud dejando de crear a nivel particular una demanda no es suficiente, pues esos animales siguen muriendo. La solución a todo ello es el antiespecismo, la concienciación sobre su situación, y la actuación para que cambie su destino, y se acabe el holocausto animal que les obligamos a sufrir.

¿Qué mensaje queréis transmitir?

Llevamos desde 2015 luchando por este proyecto, para salvar animales y poder ofrecerles un espacio seguro en el que recuperarse, pero nuestros recursos y medios nos impiden seguir realizándolo, además del espacio, que nos limita.

El nuevo santuario ofrece muchísimas oportunidades a los animales, tanto a los que ya viven con nosotras, como los que nos necesitan, pero para ello necesitamos vuestro apoyo y fuerza

¡Juntas podremos lograrlo!