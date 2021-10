Relatos con huella

El movimiento de la protección animal es imparable. Prueba de ello es el hecho de que cada vez hay más asociaciones protectoras.

Y no solo eso, sino que cada vez hay más entidades de protección animal que se están formando y especializando. A modo de ejemplo, en el Instituto de Protección Animal (IPA) -donde impartimos cursos especializados en derecho animal a protectoras de animales y entidades de protección animal- no paramos de formar también a particulares y personal de ayuntamientos interesados en saber cómo actuar en casos de maltrato animal o para gestionar colonias felinas.

Sin ir más lejos, este verano realizamos un curso online sobre Colonias Felinas. Legislación y Responsabilidades para agentes de la autoridad y personal de ayuntamientos que difundimos por privado, solo a nuestros suscriptores de las newsletter del IPA y también a nuestros alumnos, y el curso fue un éxito. Se agotaron las plazas super rápido y no nos dio tiempo a difundirlo en abierto en nuestra web.

Recientemente hemos realizado un curso sobre Convenios a Ayuntamientos sobre Colonias Felinas para protectoras de animales y particulares cuya respuesta por parte de nuestros alumnos fue brutal, ya que la mayoría de ellos se inscribieron y nos transmitieron un feedback muy positivo. Este curso está disponible en la web del IPA, para las personas que estén interesadas en hacerlo.

Pues bien, resulta que aparte del interés por la formación especializada en derecho animal, y por crear tejidos asociativos entre amigos y vecinos para defender a las colonias felinas, y a todo tipo de animales, también está habiendo otro tipo de indicios que nos alertan del movimiento imparable de la protección animal.

Como por ejemplo las tiendas solidarias, conocidas como las charity shops que están repletas de objetos donados para recaudar fondos para los animales rescatados, abandonados, extraviados, etc, de la entidad de protección animal que es titular de dicha tienda. Sin ir más lejos, en San Javier hay una de estas tiendas propiedad de Galgos del Sol, en Mazarrón hay otra de otra asociación, en Cabo Roig hay otra.

También hay otras protectoras que realizan mercadillos benéficos como por ejemplo Fedanimur y los Gaticos de Susana que tuvieron un puestecito en la feria de Cartagineses y Romanos o 13 Gatos Negros que puso varios stands este verano para vender libros, o el programa cultural de Murcia, Verano Summer.

Otras entidades como El Cobijo también hacen mercadillos y recepcionan en sus instalaciones de Cañada Hermosa donde tienen su refugio de animales rescatados los objetos que la gente no quiere para venderlos en un mercadillo. En mi caso, intento hacer reparto de ropa y cosas que no uso, así como de libros, entre las entidades de protección animal que he citado.

Por lo que si tienes que hacer limpieza de ropa que no usas en casa, o de objetos, libros... que no utilices y estén bien, puedes donarlos a estas protectoras de animales. Todas estas entidades tienen página web y/o Facebook, donde puedes localizarlas para hacerles llegar los objetos que no quieras.

Te animo a hacerlo porque te sentirás bien por dos motivos, uno por la limpieza en casa de objetos no usados y otro por ayudar a animales con el dinero que la protectora obtendrá de tus objetos, que venderá en sus tiendas de segunda mano.

Otra forma de colaborar con entidades de protección animal es participando en eventos formativos, en comidas o cenas benéficas e incluso en temas culturales como por ejemplo, el organizado por la Asociación Dejando Huella Albacete, que ha ideado el I certamen literario 'Relatos que dejan huella' en colaboración con Pergamino Albacete, Daniel Pablo, editor, contando con el patrocinio del Ayuntamiento de El Bonillo y de la clínica veterinaria Argos. Este Certamen Literario dispone de 3.000 euros en premios: Un primer premio de 1.000 euros; un segundo, de 500 euros y uno tercero de 300 euros.

Podrán participar los Relatos con Huella, que sean de un máximo de 3.000 palabras que traten sobre la convivencia con animales, el respeto hacia ellos y la tenencia responsable, siempre desde la perspectiva de la protección, bienestar y derechos del animal, objeto del relato. Además habrá otros dos accésit especiales denominados 'Adopciones que dejan huella' de un premio cada uno de ellos, de 100 euros, que versen sobre un animal adoptado.

Si te gusta escribir, te gustan los animales y tienes una bonita historia que contar, anímate porque puedes ganar un dinerito y reconocimiento, por tu obra. Tienes de plazo para enviarla hasta el 26 de octubre de 2021 a las 23.59hs. Y para ello, debes hacerlo a través del siguiente email pergaminoab@gmail.com

No obstante, te aconsejo que leas antes las bases de este Certamen en el siguiente link, para que conozcas tus derechos y obligaciones por el hecho de enviar tu obra a este Certamen, a través del citado email.

Este Certamen es el primero de muchos, es de ámbito internacional y se puede participar online, así que es una oportunidad única para visibilizar la protección animal, la convivencia y tenencia responsable de animales, contar historias de esas que nos emocionan a todos sobre animales, y quién sabe, incluso puedes ganar un dinerito, por ello. Y además, visibilizando este evento, ayudamos a su vez a la protectora de animales Dejando Huella Albacete.

Si quieres saber más sobre derecho animal y protección animal, te aconsejo que leas los post de este blog, y también los del IPA y los de DeAnimals, ya que en todos ellos tienes información en esta materia, totalmente gratuita y accesible a tu disposición.

Bueno, y por último, ¿Te animas a participar en el I Certamen Literario 'Relatos con Huella'? ¿Les ayudas compartiendo este post?