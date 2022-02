La Policía detiene a uno de los asaltantes del pleno de Lorca e investiga a conocidos empresarios ganaderos de la zona

La Policía Local de Lorca ha realizado la primera detención entre los sospechosos de haber participado este lunes en el asalto violento al edificio municipal donde se celebraba un pleno. El arrestado, cuya identidad no ha trascendido, es el primero de un nutrido grupo que tanto la Policía Local como la Nacional están investigando y entre los que habría conocidos empresarios ganaderos de la zona.

La noticia de la detención, adelantada por el diario La Verdad, llega apenas 24 horas después de producirse los hechos, en los que una turba de manifestantes entraron de forma violenta en las instalaciones municipales, empujando a los agentes y llegando, en algunos casos, a tirarlos al suelo.

Por su parte, la Cadena SER, asegura que el detenido se habría entregado y sería el único que llegó a agredir directamente a un agente de policía.

Su objetivo era impedir la votación de una moción para modificar la ordenanza municipal sobre las distancias y condiciones en las que se podrían reformar o abrir nuevas granjas porcinas.

Insultos y amenazas

Varios testigos presenciales han referido, además, cómo los asaltantes profirieron insultos y amenazas a las autoridades municipales. "Nunca pensamos que llegarían a ese extremo", relató a elDiario.es uno de los presentes. "Os vamos a matar. Sois unos gandules. No hay derecho", habría gritado uno de los asaltantes, según recoge el diario El País.

Las Fuerzas de Seguridad están estudiando las grabaciones de seguridad y de los medios de comunicación, en las que se aprecia cómo los convocados empujan tanto a agentes de la Policía Local como de la Policía Nacional y logran acceder a las instalaciones.

En declaraciones a La Verdad, fuentes policiales aseguran que en los próximos días habrá "novedades" y que antes de anunciarlas "todo debe estar muy bien atado".

Uno de los asaltantes –que de momento no ha sido detenido– es Pedro Giner, quesero de Lorca, de la quesería El Roano, y que en declaraciones a Radio Murcia, de la Cadena SER, ha asegurado que acudieron "desinformados" a la convocatoria y que ahora siente "vergüenza ajena" al verse en las grabaciones del asalto.

"Nos dijeron unas cosas que no coincidían con la realidad. Me da vergüenza ajena y en ningún momento las imágenes creo que retratan lo que somos los ganaderos. Se calentó mucho el ambiente. Se dijeron cosas. La desinformación muchas veces hace tomar decisiones que no son coherentes, y ésta es una de ellas", afirma.