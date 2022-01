Miembros de PP y Vox justifican el asalto violento al pleno de Lorca: “El campo ha estallado contra los ataques del PSOE”

Vox y el Partido Popular han publicado muestras de apoyo a los manifestantes violentos que han asaltado el pleno de Lorca, contrarios a los nuevas limitaciones en la construcción de granjas porcinas alrededor de terreno urbanizable que se iba a aprobar el Ayuntamiento. "Al final se ha suspendido el pleno. No se puede jugar con el futuro de los ganaderos y sus familias", reza uno de los tuits de Pascual Salvador, el único diputado de Vox afín a Santiago Abascal en la Región de Murcia.

Ganaderos de Lorca asaltan un edificio municipal y suspenden un pleno contra las macrogranjas porcinas

El presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil, ha emitido un comunicado en la misma dirección, y ha asegurado que el campo ha estallado en Lorca "contra los continuos ataques del PSOE". "El campo ha dicho basta, se les ha arrastrado a una situación límite ante la que no aguantaban más. No se puede estar jugando una y otra vez con el pan y la desesperación de miles de familias".

Juan José Liarte, portavoz del grupo parlamentario de Vox, ha condenado la violencia, peri ha matizado que los manifestantes no son violentos "per se": "Nuestro grupo parlamentario siempre ha condenado la violencia. Contra las personas, los partidos políticos, las instituciones. Pero al mismo tiempo lo que también deberíamos analizar como sociedad es si no estaremos presionando mucho más allá de lo admisible a algunos de los grupos sociales a los que más les debemos".

Los exaltados, que formaban parte de una manifestación convocada horas antes, se saltaron el cordón policial e irrumpieron en el edificio municipal, enfrentándose a los agentes dispuestos.

Entre los manifestantes, cifrados en medio millar según personas presentes, había ganaderos locales, socios de asociaciones ganaderas municipales y empresas afines, cuentan las fuentes del Ayuntamiento lorquino a este medio, que apuntan a que en el momento del asalto a las dependencias municipales "los jefes de los colectivos de ganaderos se encontraban reunidos con el alcalde Diego José Mateos".

📢He asistido junto a @CarmenMenduina, portavoz del GM VOX @AytoLorca, y @JMartinez_Gcia, concejal, en apoyo de la manifestación organizada por los ganaderos de porcino en contra de los nuevos requisitos urbanísticos que los llevarán a la ruina y al paro en #Lorca.



⬇️Hilo⬇️🇪🇸 pic.twitter.com/DkR1PQx0tg — Pascual Salvador (@PascualSH1972) 31 de enero de 2022

También se encontraban en la concentración la alcaldesa del PP de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, y la de Fuente Álamo, Juana María Martínez. La primera edil lumbrerense ha condenado más tarde los altercados: "Este tipo de actos no tienen hueco en la democracia. Testigos de la concentración han señalado que desde el PP de Lorca estaban "alentando a los ganaderos a actuar como han hecho, asomándose por las ventanas y congratulándose de la que se estaba formando".