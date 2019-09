Alberto Garre deja de ser presidente de Somos Región

Alberto Garre ha dimitido esta mañana como presidente del partido regionalista Somos Región. El también expresidente del Gobierno por el Partido Popular ha asegurado "32 años en política son muchos. Ahora es el momento de disfrutar de la familia y dedicarle el tiempo que antes no he podido". Garre ha destacado que en estas "más de tres décadas las he vivido de manera muy intensa en todas mis responsabilidades, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados y como presidente de la Región de Murcia. Quiero agradecer a todos el trato el apoyo que he recibido durante todo este tiempo".

El ya exdirigente político toma esta decisión a los pocos meses de haber encabezado la lista de su agrupación en las elecciones del 26M, sin haber conseguido representación a nivel nacional ni regional. "Con apenas un año de existencia, tuvimos que enfrentarnos a dos procesos electorales seguidos y, a pesar de eso, conseguimos más de 13.000 votos, muchos más que ninguna otra fuerza política regional que se haya presentado en esta Región".

Debido a la decisión de Garre, Somos Región elegirá nuevo presidente el próximo 28 de septiembre. Será, tal y como marcan los estatutos del partido, a través de una convención extraordinaria. En los próximos días, todos los afiliados del partido recibirán la comunicación y se abrirá un período de tres días para que éstos puedan comprobar el censo. A partir de entonces, se abrirá el plazo para que cualquier afiliado pueda presentar los avales necesarios (5% del total del censo de afiliados) para optar a la presidencia del partido. Finalmente, el próximo 18 de septiembre se llevará a cabo el proceso de primarias durante la convención extraordinaria.

Alberto Garre ha estado acompañado de la secretaria general del partido, Pilar García Santos y del presidente de la mesa de la convención, Jesús Macanás. García ha explicado los plazos de la convención y ha asegurado que "estamos muy motivados y animados. Conseguimos unos resultados muy dignos y creemos firmemente que somos un partido necesario para que esta Región pueda estar debidamente representada".

La mesa de la convención estará presidida por Jesús Macanás, contará como secretario con Gregorio Sánchez y como vocales con Mercedes Meroño, concejala de Somos Región en Torre Pacheco, Mariví Martínez, concejala de Somos Región en Ricote y Ángel Martínez, presidente de Somos Región en San Javier.

La mesa organizadora estará presidida por Fermín Guerrero, contará como secretario con Ginés Raja, presidente de Somos Región en La Unión y como vocales con María Luisa Candel, concejala de Somos Región en Blanca, Miriam Díaz y Antonio García, presidente de Somos Región en Alcantarilla.