"¡Ay Fran Hervías, canta y no llores!": tres mariachis inauguran la asamblea interna de Ciudadanos en Murcia

Un trío de mariachis ha inaugurado oficiosamente la asamblea interna de Ciudadanos en la Región de Murcia. Con el estribillo de "¡Ay, Fran Hervías, canta y no llores" los militantes del partido de Arrimadas han procedido a entrar al punto de encuentro, con cierta estupefacción y sorna por el pintoresco cuadro que iban dejando atrás.

Desde el partido han asegurado no saber nada relacionado con los mariachis: "A mí no me preguntes", señalaba un participante del evento. Los artistas estaban acompañado por Antonio Meca, antiguo miembro Ciudadanos en el municipio murciano de Lorca que fue expulsado por disputas internas. "Me dijeron textualmente desde la dirección regional que no daba el perfil físico. Uno puede esforzarse cada día pero físicamente tenemos lo que tenemos", ha indicado Meca a los medios.

Sobre la razón por la que contrató a los mariachis, junto a un grupo más amplio de "disconformes" con el partido, el exmiembro de Cs ha expresado que querían darle la bienvenida a Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos que dimitió pocos días después de la debacle del partido el pasado 10N. "Es el verdadero autor y cáncer de la debacle de Ciudadanos, y le hemos querido dar una bienvenida musical como creemos que se merece. A pocos días de su dimisión, asumió el mismo cargo pero dentro de la gestora.

Pese a los cánticos externos, el evento a puerta cerrada ha dado comienzo sin retrasos, con el presidente de la comisión gestora, Manuel García Bofill, a la cabeza. Ciudadanos lleva varias semanas de 'gira' por las comunidades autónomas de cara a la asamblea general de marzo. "Debemos definir qué queremos hacer políticamente en los próximos años, y que modelo de partido queremos tener" ha indicado Bofill. El presidente de la gestora ha hecho hincapié en la participación de los afiliados: "Estamos haciendo todas estas viistas para tener el contacto directo y tener la oponión de todos los afiliados".

"Es necesaria hacer una reflexión entre todos que se sustente sobre un debate constructivo, basado en escuchar todas las soluciones que se propongan", ha asegurado Bofill, quien ha acudido al encuentro acompañado del portavoz adjunto de la Gestora, Joan Mesquida y del responsable de Organización, Fran Hervías.