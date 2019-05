Fernando López Miras: "Creemos en la libertad de las familias para escoger la educación de sus hijos"

Fernando López Miras (Murcia, 1983) es la primera vez que se presenta como candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, a pesar de haber sido el presidente de la Región durante dos años. Cuando en abril de 2017 el expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS) se vio obligado a dimitir abrumado por las imputaciones en diversos casos de corrupción, le eligió como sucesor. Durante estos dos años, López Miras no ha terminado de sacudirse de encima la imagen del vínculo con PAS, quien sigue imputado en los casos 'Auditorio' y 'Guardería'.

Orgulloso de haber aprobado en 2018 la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, López Miras gobierna una comunidad que se encuentra en los últimos puestos del país en lo que respecta a la tasa de pobreza o exclusión social, de abandono escolar o que dispone de los peores servicios sociales.

El líder del PP responde a estas preguntas a través de un cuestionario hecho en los momentos libres de la campaña, ya que desde prensa del partido señalaron que no tenía tiempo para otra entrevista.

Es la primera vez que se enfrenta a una campaña electoral, ¿qué le resulta más familiar y qué es lo más extraño del proceso para una persona que ya es presidente de la Región?

Aunque es la primera vez que afronto una campaña electoral como candidato a presidir la Región de Murcia, son muchas las campañas que he vivido desde dentro, como coordinador de las mismas. Lo más familiar y lo mejor es ver el cariño y el aprecio que muestran los habitantes de esta Región allá donde voy.

¿Cuáles son sus principales metas de gobierno para los próximos cuatro años?

Empleo, libertad, progreso y futuro. Así se resume mi proyecto para los próximos cuatro años. Mi compromiso con el millón y medio de murcianos es crear 90.000 puestos de trabajo durante la próxima legislatura, algo que ya hemos logrado en esta,también defender el trasvase Tajo-Segura frente a los continuos ataques del PSOE y continuar con la bajada de impuestos. Esto, junto con la defensa de una educación y sanidad públicas de calidad y seguir garantizando la libertad en la educación, el apoyo a la familia, la igualdad y la apuesta por unas mejores infraestructuras que vertebren y conecten la Región, son los principales objetivos para la próxima legislatura.

En las pasadas elecciones generales el PSOE obtuvo el 25% de los apoyos frente al 23% del PP. Se trató de la primera victoria socialista en la Región desde 1991. Por otro lado, las últimas encuestas prácticamente les dan un empate a ambos partidos. ¿Pierde el PP la hegemonía en la Región tras 24 años de gobierno?

Estoy convencido de que el 26 de mayo volveremos a ganar las elecciones. Las últimas encuestas publicad as dicen que el PP sigue siendo la opción preferida para los murcianos, y que la mayoría quiere que yo siga siendo presidente de esta Comunidad. Tenemos el mejor proyecto, la experiencia y los mejores candidatos para defender la Región de Murcia frente a aquellos que solo generan paro, crisis y desigualdad. El pasado 28 de abril vimos cómo la división del voto facilitó la victoria al Partido Socialista que va a gobernar junto a Podemos, y eso es algo que puede volver a ocurrir el domingo si, de nuevo, no somos capaces de ver que dividirnos solo beneficia a la izquierda.

Este periódico publicó que el codirector del CEMOP, órgano encargado de realizar barómetros regionales, cobraba del PP por asesorar su imagen política hasta junio. ¿No considera que de esa forma este organismo pierde su credibilidad y presunta independencia?

Los trabajadores del CEMOP son profesionales universitarios de acreditado prestigio. Personas como Ismael Crespo o Juan José García Escribano realizan este tipo de estudios, encargados por la Asamblea Regional, de una forma independiente y transparente.

Usted se ha hartado de repetir que PSOE y Cs tienen un pacto secreto para gobernar, mientras que en Cs se han encargado de aclarar que no pactarán con ningún líder socialista que haya apoyado a Pedro Sánchez, como es el caso de Diego Conesa. El líder socialista, por su parte, señala que el pacto que se ha cerrado ha sido el de PP, Cs y Vox. ¿Quién guarda el mejor secreto en este baile de pactos?

Hay quien no tiene nada que esconder, como es nuestro caso, y quien oculta a sus votantes lo que hará tras el 26 de mayo. Yo ya he expresado cuáles son mis límites en el caso de tener que alcanzar un acuerdo tras las elecciones: que se priorice la creación de empleo de calidad, que se bajen los impuestos, que se defiendan los intereses de la Región de Murcia por encima de los partidistas, y que se garantice la plena igualdad entre hombres y mujeres. En cualquier caso, mi mejor pacto, sin duda, será con el millón y medio de murcianos. Ciudadanos ya ha dicho públicamente que no quiere un acuerdo para defender la Región, así que la otra alternativa es PSOE y Podemos.

Lo que parece claro es que en cualquier caso será imprescindible el apoyo de un tercer partido por lo que pronostican todas las encuestas. ¿Están dispuestos a pactar con Vox como ha sucedido en Andalucía? ¿Es para usted Vox un partido de extrema derecha?

He dejado claros cuales son mis límites: bajar impuestos, defender el trasvase Tajo-Segura, mejorar la financiación de la Región y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; pero, sobre todo, lo que voy a hacer es pactar con el millón y medio de murcianos.

En principio parece que muchos de los votantes que apoyaron a Vox en las generales -un 19%- habrían votado previamente al PP, ¿con qué argumento les pediría el voto de vuelta?

Tanto a los que alguna vez nos han votado como a los que nunca lo han hecho les digo lo mismo: es necesario que estemos unidos. Si dividimos el voto ganarán PSOE y Podemos. Es indudable que el único proyecto puede evitarlo es el Partido Popular, y por eso pido el respaldo de todos. Tenemos el mejor proyecto de cuantos se presentan, y el único con experiencia y garantías para afrontar el futuro. Además, tal y como se ha demostrado, somos los únicos que defendemos a la Región de Murcia ante aquellos que quieren subir impuestos, cerrar el trasvase, que acaban creando paro y crisis económica. No podemos tolerar que Pedro Sánchez venga a la Región, no diga ni una sola palabra de agua ni en defensa del Tajo-Segura, y que el PSOE murciano agache la cabeza y no sea capaz de reivindicar el agua que necesitamos todos los murcianos.

En una entrevista a La Verdad señaló que no “rechaza absolutamente el aborto”, pero que tampoco lo ve como “un derecho”. ¿Cómo lo ve, entonces, más concretamente? ¿Apoyaría usted un cambio de la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo?

Mi apuesta por la igualdad y la libertad es absoluta. Por eso defiendo que la mujer es libre de tomar sus propias decisiones, obviamente. Lo que debemos hacer es apoyar a las mujeres para que no se vean obligadas a abortar por problemas económicos, familiares o sociales.

Una de las principales medidas que están poniendo en valor durante la campaña es la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobada en 2018, a lo cual le quieren sumar deducciones al IRPF durante los próximos años, pero ¿de dónde piensa recaudar el dinero para mejorar los servicios sociales en la Región, que se encuentran en tan mala situación y contando la Comunidad con la segunda peor tasa de abandono escolar o un 34,7% de tasa de riesgo y exclusión social?

Los ciudadanos de la Región de Murcia no pueden pagar las consecuencias de un injusto sistema de financiación autonómica, que es con el que sostenemos la sanidad, la educación y los servicios sociales. El Estado debe garantizar su sostenimiento, cambiando un modelo injusto y anticuado que nos perjudica gravemente. Por eso, seguiremos reivindicando al Gobierno socialista que trate a todos los murcianos como al resto de españoles y que cambie, por fin, el modelo de financiación que tanto nos está perjudicando desde que, en 2010, Zapatero lo aprobó de la mano de Carod Rovira.

Desde el Partido Popular apostamos por la creación de empleo como la mayor de las políticas sociales. Esa es también la mejor manera de garantizar una mayor recaudación a las arcas públicas. Se pueden bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos de calidad si continuamos poniendo en marcha medidas que sigan facilitando la creación de puestos de trabajo e impulsando el crecimiento económico.

Hay un dato que me parece interesante destacar y que, seguro que a la mayoría de los habitantes de esta Región les interesa: desde que suprimimos el impuesto de Donaciones y Sucesiones, 33.000 personas se han ahorrado 308 millones de euros. 308 millones que los hijos han dejado de pagar por recibir la herencia de sus padres. Son 308 millones de euros que han quedado en el bolsillo de los murcianos y que ellos son los que van a decidir cómo y en qué gastar. Esto también es reactivar la economía.

¿Considera si en la Región han propiciado en exceso el apoyo a la educación concertada en detrimento de la pública? ¿No cree que con la educación bilingüe y la falta de dominio del inglés en primer lugar por parte del profesorado a quien se le debería exigir un C2 lo que se origina es que los alumnos no aprendan ni en español ni en inglés?

En la Región de Murcia la educación pública y de calidad está garantizada. Hemos presentado un plan dotado con 100 millones de euros para modernizar los centros educativos y adaptarlos, así, a las nuevas metodologías de enseñanza y a la innovación educativa, con espacios más flexibles y aulas específicas. Apostamos también por la gratuidad de libros de texto y también del transporte, así como la extensión de comedores escolares y guarderías para facilitar la conciliación. Y seguiremos mejorando las condiciones de los docentes, reduciendo el horario lectivo.

Pero, además, creemos en la libertad educativa, en la libertad de las familias para escoger la educación de sus hijos. La educación concertada no va en detrimento de la pública y seguiremos apostando por ella.

En cuanto a nuestra apuesta por el bilingüismo, no tiene marcha atrás. La Región de Murcia es la única Comunidad Autónoma de España en la que todos los colegios e institutos de la Región de Murcia son bilingües y, por supuesto, apoyaremos que la formación de los docentes que imparten esas enseñanzas sea mayor. Para ello, acometeremos un plan de incentivos para que el profesorado mejore su nivel de idiomas.

Usted señala que Pedro Sánchez viene a la Región y no habla de agua, pero el trasvase Tajo Segura estuvo cerrado once meses recientemente, ¿cuál es su propuesta para este caso? Y ¿qué me dice del `tasazo´ que denuncia el SCRATS aprobado por el anterior gobierno del Partido Popular, por el cual los usuarios del trasvase deben pagar por el agua del Tajo aunque no la reciban?

No es que yo señale que Pedro Sánchez viene a la Región y no habla de agua, es que es una realidad que Pedro Sánchez viene a la Región y no habla de agua ni del trasvase Tajo-Segura. En Albacete sí habló, por ejemplo, para decir que había que acabar con los trasvases. No podemos tolerar, y vamos a defenderlo por encima de todo, que cuestionen la mayor infraestructura hídrica que hay en nuestro país y que nos permite ser líderes en exportación de frutas y hortalizas. El trasvase Tajo-Segura ha hecho que seamos la Región que somos a día de hoy.

El PP siempre ha cumplido la ley en materia de agua. Nosotros nos mostramos contrarios a incrementar los costes de los regantes en una época en la que, además, no llegaban caudales desde el Tajo porque se encontraba a nivel 3, y eso supone que, por ley, no se puede trasvasar. Pusimos en marcha medidas ante la falta de agua del trasvase ofreciendo exenciones y haciendo obras de emergencia que ayudaran a los regantes. Se propusieron fórmulas para el pago, cumpliendo la ley pero de una forma menos gravosa. Se dijo literalmente que los regantes no pagaran durante los meses en los que no llegaba agua porque no tenía sentido pagar el coste de una infraestructura que no aportaba retorno en determinados meses, y para compensar se podría incrementar levemente en aquellos meses en los que sí había envíos. Era una fórmula menos gravosa para los regantes.

Lo que yo pregunto es, ¿por qué ahora el PSOE no ha cambiado la tarifa? ¿Por qué no ha sacado la nueva actualización de la tarifa? El Partido Socialista vuelve a evidenciar que lo que quiere es ir cerrando el grifo progresivamente para sustituir el agua del trasvase por las desaladoras, pero éstas deben ser un complemento al trasvase, nunca un sustituto, ya que el trasvase es irrenunciable.