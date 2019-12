López Miras pide "arrimar el hombro" para la recuperación del Mar Menor en su mensaje institucional de fin de año

"Despedimos un 2019 que, en algunos aspectos, no ha sido fácil", dijo el lunes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en referencia al colapso medioambiental que ha sufrido el Mar Menor. También se comprometió con que la protección de la laguna sea "absoluta y duradera”.

Con motivo de su mensaje institucional de fin de año, López Miras se dirigió a los murcianos desde la iglesia del Palacio de San Esteban en la capital murciana y dijo que "la pasada semana aprobábamos desde el Gobierno regional un decreto ley para hacerlo posible".

Este decreto ley ha sido fuertemente criticado por la oposición. Tras intentar negociar de forma fallida las medidas para salvaguardar la laguna salada con el PSOE, el secretario general de los socialistas, Diego Conesa, manifestó el pasado jueves que el Gobierno regional había apostado por "defender intereses económicos particulares" y apoyarse en Vox, "quien de nuevo se ve que está dirigiendo las políticas medioambientales en Murcia". El Gobierno de coalición del PP y Cs en la Región necesita indefectiblemente el apoyo del partido de extrema derecha en el Parlamento regional para sumar mayoría.

Conesa ya advirtió en octubre que presentaría una moción de censura si no se adoptaban las medidas pertinentes para salvaguardar la laguna, aunque más tarde lo condicionó a que dicha ley y los presupuestos estuvieran aprobados antes de fin de año. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, también señaló que este decreto "constituye varios pasos hacia atrás, un nuevo frenazo en la dirección hacia la que deberíamos ir".

El presidente murciano, por su parte, subrayó que "la recuperación y conservación del Mar Menor debe ser una tarea en equipo, una tarea donde cada partido político, cada institución y cada ciudadano arrimemos el hombro para conseguirlo". #YoNoHeSido fue el tuit que se popularizó recientemente tras las declaraciones realizadas por el presidente murciano en las que aseguró que "la sociedad en su conjunto ha provocado el problema actual" de la laguna.

"Apelamos al Gobierno de España y a la Unión Europea a que actúen también antes de que sea demasiado tarde", añadió López Miras el lunes.

"Los cien mil puestos de trabajo que el trasvase sustenta en el Levante español"

López Miras también señaló la necesidad de "exigir donde corresponda el respeto absoluto para el trasvase Tajo-Segura". El Gobierno de la Región aprobó el pasado jueves llevar al Ministerio para la Transición Ecológica a los tribunales tras la decisión de no trasvasar agua para regadío en el mes de diciembre. El ministerio de Teresa Ribera adoptó dicha medida con el argumento de que una de las mayores mayores presiones que sufre el Mar Menor se debe a la contaminación procedente del Campo de Cartagena.

El presidente murciano volvió a poner sobre la mesa la posible amenaza del cierre del Trasvase y aseguró que "no permitiremos que el capricho político de unos pocos haga desaparecer los cien mil puestos de trabajo que el trasvase sustenta en el Levante español". Por eso, subrayó que "quienes pretenden cerrarlo nos encontrarán enfrente".

"No existe otro camino que no pase por la unidad de España"

"El nuevo Gobierno que se conforme tenga claras las prioridades y que el fin no puede justificar los medios". Así, subrayó que "en la Región de Murcia todos coincidimos en que no existe otro camino que no pase por la unidad de España y que nos opondremos a cualquier intento de destruir lo que somos: una nación unida que mira al futuro con esperanza".

López Miras reclamó que los murcianos "sean tratados por el Gobierno central como el resto de ciudadanos de este país". También pidió un nuevo sistema de financiación autonómica "más justo".

Nuevas reducciones en los impuestos

"En 2020 seguiremos dando pasos en la defensa y salvaguarda de la igualdad necesaria entre todos los que formamos esta sociedad, piensen como piensen, amen a quien amen, o recen a quien recen", remarcó el jefe del Ejecutivo regional.

También apuntó a la necesidad de "deshacernos, de una vez por todas, de la terrible lacra de la violencia de género", y se comprometió a que "durante 2020 redoblaremos fuerzas para prevenir cualquier tipo de violencia que intenta anular la libertad de las mujeres". La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con más denuncias por violencia de género.

López Miras a su vez hizo referencias a la aplicación de la libertad en la economía. "Eso nos obliga a conciliar el funcionamiento correcto de los servicios públicos con nuevas reducciones en los impuestos, conscientes de que esa medida reactiva las empresas y da confianza y tranquilidad a las familias", aseguró.

Además, el presidente se refirió al nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en Corvera "que se ha convertido en una puerta abierta hacia el turismo, la creación de empleos y empresas y la inversión". Durante los diez primeros meses de este año, el aeropuerto de Corvera, que entró en funcionamiento el pasado 15 de enero al tiempo que se cerraba el de San Javier tras 50 años de existencia, sumó 1.034.980 usuarios, casi 143.000 menos que los que pasaron por el viejo aeropuerto en los primeros diez meses del año pasado, lo que supone un descenso del 12,2%.