Vox exige un veto parental más duro con las charlas afectivo-sexuales en Murcia y amenaza con tumbar los presupuestos

Vox considera insuficiente el vento parental propuesto desde el Gobierno de Murcia y amenaza con no apoyar los presupuestos regionales. El partido de extrema derecha ha emitido un comunicado en el que avisan de que no renunciarán a la "implantación del 'pin parental' tal y como se acordó en el acuerdo firmado por Vox con PP y Ciudadanos". Los de Abascal hablan del pacto firmado con PP y Cs para aprobar las cuentas anuales de Murcia, un texto que recogía la petición de autorizaciones parentales para charlas extraescolares pero sin especificar bajo qué rango de ley se aplicaría.

En declaraciones a EFE, el presidente de la dirección regional de Vox, José Ángel Antelo, ha asegurado que si el decreto no incluye la autorización parental para las charlas de contenido moral o afectivo-sexual, sean impartidas o no por funcionarios, sus diputados no apoyarán las cuentas anuales de la Región. El diputado de Vox en el parlamento murciano Pascual Salvador ha señalado a este periódico que si modifican las condiciones del acuerdo firmado es "evidente" que no pueden "garantizar el apoyo a los presupuestos".

El borrador presentado por la Consejería de Educación plantea introducir la censura parental a través de decretos educativos, lo que en la práctica implica blindar la medida, pero con diferencias a la propuesta original exigida por el partido de extrema derecha. El Gobierno murciano propone que los estudiantes deban asistir a las charlas extraescolares si no hay una negativa expresa de los padres, y solo ofrece la opción de acudir o no a aquellas que no estén impartidas por empleados públicos, como médicos o enfermeros.

Esta mañana, la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha señalado que los servicios jurídicos de la Comunidad habían evaluado de favorablemente el veto parental propuesto desde la Consejería de Educación. Vox ha considerado que dicho documento no ha sido "ni firmado ni aceptado" por su partido.

El partido de extrema derecha entiende que en el marco de un proceso de negociación, las dos formaciones políticas que conforman el Ejecutivo murciano, PP y Ciudadanos, han llegado a un acuerdo que "han dado a conocer a la fuerza política que puede sacar adelante los presupuestos con sus votos, Vox". La formación se ha comprometido a "mantener el compromiso" con sus votantes para que lo que califican de "libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos sin imposiciones ideológicas" sea una realidad en Murcia.