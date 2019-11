Los datos del CIS recrudecen la campaña del 10N

Conocidos los datos del CIS, la derecha ha vuelto a saltar al escenario de la indignación para poner de vuelta y media al director del organismo público, una de las ya tradiciones de nuestro país.

Lo que no cuentan ni Rivera ni Casado, es que tras hacer la alocución tipo drama, de inmediato sus equipos escudriñan hasta el último dato del que es el mayor estudio de campo político de España.

Multiplica por cuatro a las mayores encuestadoras privadas y afina en mucho las orquillas en las que se mueven las proyecciones de escaños. Tanto que el enfado, cuando se publica, es mayúsculo.

Los resultados del último CIS volvían a demostrar lo que las empresas demoscópicas privadas venían advirtiendo: los socialistas ganarán las elecciones y los populares, aunque en ascenso, no podrán superarles.

Cifras aparte, con el escenario confirmado a una semana vista, ya empezamos a escuchar algunas posiciones que pueden parecerse a "discurso de Estado". Rivera ya no opta por el bloqueo, Casado ya no plantea un casus belli, Iglesias no se muestra escorado a no pactar nada. Los números son muy crudos.

Y es esa crudeza la que parece que nos pondrá en la senda del acuerdo y el pacto, aunque todavía no sepamos muy bien con quién. Y es que España necesita el acuerdo por grandes temas, sin más dilación.

Primera y fundamental, una reforma constitucional que permita el encaje de todas las realidades territoriales en el marco común, o lo que es lo mismo, el estudio de las competencias compartidas. Esta reforma ha de tener como objetivo principal que todas las generaciones más jóvenes se sientan partícipes, de no ser así, dará igual la redacción que le demos a la Carta Magna, fracasará.

Los proyectos comunes lo son porque abarcan mayorías sociales amplias. Y estas mayorías, que las hay, no encuentran su reflejo en los actuales líderes nacionales. También es verdad que tras las elecciones del día 10, no todos los líderes seguirán siendo los mismos. Habrá cambios, y espero que sea la cordura la que pese en esos relevos.

Esos cambios tendrán su línea de transmisión en la Región de Murcia y tras la formación de gobierno en la Moncloa, los partidos que caminan hacia San Esteban volverán a poner sus números encima de la mesa.

Recuerden los números, los del CIS. No iban a ser la última vez que acierten.