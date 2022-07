Podemos denuncia que el gobierno regional solo pagó el 38% de las ayudas Covid convocadas

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha calificado hoy de “engañifa”; las ayudas del gobierno regional durante la pandemia. Marín se ha apoyado en los datos hechos públicos por el Tribunal de Cuentas en su primer informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con la Covid y convocadas por las comunidades autónomas. Los datos de este informe sitúan a la Región como la Comunidad que menos ayudas pagó finalmente a empresas, autónomos y ciudadanos con respecto al total concedido.

“El gobierno de España enviaba el dinero de los fondos Covid a la Región, las subvenciones se convocaban y López Miras se llenaba la boca, pero luego esas ayudas o no se concedían o no se pagaban”, ha resumido Marín. De los casi 80 millones de euros en ayudas convocadas por la Región que han sido analizados por el Tribunal, “la Región solo pagó el 38”, un dato que en Podemos califican de “demoledor”. Desde la formación morada ponen además como ejemplo más significativo el de las ayudas al alquiler: “Díez de Revenga no llegó a pagar ni el 4% de esas ayudas, que en el peor momento de la pandemia eran fundamentales para miles de personas”.

Desde Podemos ponen en relación este dato con el de la tasa de desahucios por impago de hipotecas en 2021, un ranking negativo que encabezó la Región de Murcia. “La gestión criminal de Díez de Revenga y López Miras es la culpable de que mucha gente haya perdido su casa”. Marín considera que el informe del Tribunal de Cuentas “deja claro que el gobierno de López Miras nos dejó tirados en plena pandemia” y que “exigía continuamente más ayudas, pero luego no se preocupaba porque llegaran a la ciudadanía, porque su único interés era confrontar y buscar polémicas con el gobierno de España”.

La diputada considera, sin embargo, que este asunto no acaba aquí. “Ahora falta por saber dónde está el dinero. Si los fondos Covid no fueron a las personas que lo necesitaban, ¿dónde los metieron?”, se ha preguntado Marín. “¿Los utilizó el gobierno regional para tapar agujeros y ocultar su deuda galopante o han ido a parar a otros bolsillos a los que no debían?”, ha concluido la portavoz morada.