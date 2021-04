La Fiscalía abre diligencias por la conversión de una nave industrial en Alhama cuando Diego Conesa era alcalde

La Fiscalía de la Región de Murcia ha incoado unas diligencias informativas para esclarecer si se cometió algún ilícito penal con motivo de la conversión de una nave industrial ubicada en Alhama en un centro comercial en los tiempo en que el alcalde de ese municipio era el actual secretario regional de los socialistas murcianos, Diego Conesa. La apertura de esas diligencias es consecuencia de la denuncia presentada en Fiscalía por un concejal del PP en el citado ayuntamiento, que se dirige también contra la arquitecta municipal, el concejal de Urbanismo y los integrantes de la junta de gobierno local que tomaron decisiones en torno a aquella transformación.

El ministerio público, al comunicar al denunciante la apertura de la investigación, le indica que en su momento será notificado de la conclusión a que se llegue y de los resultados de la misma. El concejal popular aseguró en su escrito que la denuncia la presentaba por la presunta comisión de los delitos de prevaricación continuada y falsedad en documento oficial. Y se relataba en el mismo el proceso seguido en torno a esa nave industrial para permitir, presuntamente, un uso de la misma que no era posible, según la normativa urbanística de la parcela en la que se hallaba enclavada.

Según el edil popular, todo se inició cuando los promotores de la obra presentaron un escrito en el ayuntamiento, en 2017, de declaración responsable para la ejecución de las obras de cambio de uso de industrial a comercial. En aquel momento, el aparejador municipal informó en el sentido de que para esa modificación la declaración responsable no era suficiente, ya que se precisaba la solicitud de licencia urbanística. A partir de entonces, siempre según el PP, se llevaron a cabo otras actuaciones por los denunciados que no respetaban las condiciones urbanísticas ni los condicionantes impuestos por el consistorio al conceder finalmente la licencia reclamada. Según el denunciante, las dos primeras infracciones se cometieron, presuntamente, cuando se concedió la licencia por la junta de gobierno local sin ser modificado previamente el plan parcial y al no exigirse a la promotora la ejecución de una zona verde. La portavoz del PP en la región de Murcia, Miriam Guardiola, ha dicho este jueves tras conocer esta supuesta prevaricación que "la gestión de Conesa como alcalde de Alhama de Murcia está plagada de chanchullos e irregularidades" y considera que "hay claras evidencias de tráfico de influencias" tras recordar los lazos familiares de la mujer de Conesa con los propietarios de las naves.